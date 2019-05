Nella Gazzetta Ufficiale n°39 del 17 maggio sono stati emanati nuovi concorsi pubblici per differenti professioni, tra cui psicologo, coordinatore pedagogico e istruttore direttivo servizio giovani.

I bandi, con scadenza fino al prossimo 16 giugno verranno svolti, presso il Centro Servizi per Anziani - Pietro e Santa Scarmignan (psicologo), presso il Comune di Scandicci (coordinatore pedagogico) e presso l'Unione Val d'Enza (per istruttore direttivo alla pubblica istruzione).

Bando per psicologo

Il Centro Servizi per Anziani - Pietro e Santa Scarmignan, sito a Merlara, in provincia di Padova ha emanato un bando pubblico, per la copertura di uno psicologo a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è necessario:

Laurea in Psicologia Clinica;

Esperienza di almeno tre anni a tempo pieno o periodo equivalente presso Centri Servizi per Anziani;

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi.

Invio della domanda

La domanda deve pervenire, entro il prossimo 16 giugno, secondo le seguenti modalità: a mezzo del servizio postale all’indirizzo del Centro Servizi; direttamente all’Ufficio protocollo dell’ente o tramite indirizzo PEC. Il bando completo può essere reperito, nel sito istituzionale: csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e bandi di concorso.

Concorsi pubblici per differenti ruoli professionali.

Concorso per due posti coordinatore pedagogico

Il Comune di Scandicci, in provincia di Firenze, ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di due posti di 'specialista coordinatore pedagogico', dei quali uno a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Scandicci e uno a tempo parziale e indeterminato, presso il Comune di Campi Bisenzio. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

Oppure, diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali (entro il 31 agosto 2014);

Oppure, aver sostenuto entro il 31 agosto 2018 esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;

Altri titoli afferenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione.

Domanda di partecipazione

I candidati devono presentare domanda di partecipazione, mediante procedure telematica, connettendosi al sito istituzionale del Comune di Scandicci, entro il prossimo 16 giugno. Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa di € 10.00. Il bando è reperibile al seguente indirizzo: comune.scandicci.fi.it - concorsi e selezioni.

Assunzione per un istruttore direttivo

L'Unione Val d'Enza, in provincia di Reggio Emilia, indice un pubblico concorso, per l'assunzione di un istruttore Istruttore Direttivo - Settore 'Pubblica Istruzione, Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero'. Oltre ai requisiti generali è richiesto:

Diploma di laurea di laurea specialistica/magistrale in Lettere, Beni culturali, Filosofia, Archivistica e biblioteconomia;

Altri titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere inviata, mediante una delle seguenti modalità come indicato nel bando, tra cui posta elettronica certificata.

Ricordiamo che la scadenza è fissata al prossimo 16 giugno. La copia del presente bando è reperibile, sul sito internet: unionevaldenza.it, alla sezione 'amministrazione trasparente - bandi di concorso'.