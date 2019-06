Continuano le assunzioni di Poste Italiane nel rispetto del Piano Strategico Deliver 2022, presentato a fine febbraio 2018. Le posizioni aperte in questo momento, consultabili sul sito aziendale all’indirizzo erecruiting.poste.it, riguardano Consulenti finanziari senior e junior da selezionare tra quanti, laureati, presenteranno domanda.

Il piano in questione, infatti, prevede il rafforzamento del Gruppo nel settore dei servizi finanziari ed assicurativi grazie alla valorizzazione della rete di Poste Italiane che può contare su 12.800 uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale con 34 milioni di clienti.

Per entrambe le offerte di lavoro, la candidatura può essere inviata direttamente dal sito di Poste Italiane fino a quanto le posizioni rimarranno presenti sullo stesso, dal momento che non è indicata una data di scadenza.

Poste Italiane assume Consulenti finanziari senior

In relazione al Piano Strategico 2022, il Gruppo PT è alla ricerca, per rafforzare la rete commerciale finanziaria, di professionisti che abbiano conseguito esperienza in attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento, da assumere come Consulenti senior.

I candidati selezionati dovranno garantire, in base ai budget assegnati, lo sviluppo e la fidelizzazione del portafogli clienti assegnato.

Per questa posizione si richiede il possesso di una laurea in materie economiche, giuridiche o finanziarie e almeno due anni di esperienza commerciale nel settore assicurativo o bancario. Costituirà titolo preferenziale l’aver superato l’esame da consulente o promotore finanziario.

Sono disponibili posizioni su tutto il territorio nazionale con contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro per giovani laureati: Consulenti finanziari junior in Poste Italiane

Sempre nell’ambito del piano Deliver 2022, sono disponibili Offerte di lavoro per giovani laureati da inserire nella rete commerciale di tutta Italia come Consulenti junior.

Ai candidati è richiesto il possesso di una laurea magistrale in discipline economiche conseguita con una votazione minima di 102/110 ed una ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Si offre l’assunzione con contratto di apprendistato di durata variabile ma, comunque, non superiore ai 36 mesi.

Il processo di selezione per le assunzioni di Poste Italiane

Per quanto riguarda le prove di selezione, per i candidati alla posizione junior sono previsti test attitudinali e di lingua inglese, prove di gruppo e colloqui individuali.

Per il profilo senior, invece, è prevista un’intervista strutturata a cura della funzione Risorse Umane

Superata la prima fase della selezione, per entrambi i profili è prevista un’intervista tecnica effettuata dal responsabile della funzione aziendale interessata, finalizzata all’accertamento del livello di conoscenze posseduto nonché, per i neolaureati, alla coerenza degli studi effettuati in relazione al profilo richiesto.