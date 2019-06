Casting aperti per le nuove edizioni di due importanti programmi televisivi in onda sui canali di SKY che nelle passate edizioni sono stati condotti da Lodovica Comello, e cioè "Mix & Match - iI guardaroba delle meraviglie" e "Italia's Got Talent". Per il primo le selezioni sono appena partite, mentre per il secondo, dopo i casting tenutisi di recente, sono state fissate delle nuove date.

Mix & Match - Il guardaroba delle meraviglie

Per la nuova edizione del programma televisivo in onda su SKY e dal titolo "Mix & Match - Il guardaroba delle meraviglie", sono recentemente partite le selezioni.

La precedente edizione è stata condotta da Lodovica Comello (nota anche come attrice e cantante) con al suo fianco l'esperto di stile e fashion editor Simone Marchetti, che ha svolto innanzitutto il ruolo di 'giudice' oltre, ovviamente, a quello di consulente di moda. Del resto stiamo parlando di una trasmissione televisiva tutta incentrata sul guardaroba dei propri sogni, con concorrenti desiderosi di creare un outfit davvero di primo livello, definibile 'perfetto' o quasi.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni (sono ammessi solamente candidati maggiorenni) devono far riferimento al sito web di Magnolia Tv, dove troveranno ogni informazione e indicazione. Innanzitutto, occorre compilare quanto concerne l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, in rapporto alla vigente normativa sulla privacy, per passare subito dopo a compilare l'apposito form online.

A tale proposito è necessario inserire i propri dati personali e di contatto, nonché indicazioni concernenti residenza, stato civile, codice fiscale, luogo di nascita, professione, presenza di eventuali figli.

Infine, gli interessati devono allegare due fotografie recenti (una in primo piano e una a figura intera), specificando poi in modo sintetico le motivazioni che spingono a candidarsi per la partecipazione al programma. Ulteriori informazioni sono reperibili anche visionando il sito web di SKY, nella parte riguardante direttamente Mix & Match.

Italia'Got Talent

Per un altro noto programma televisivo in onda sui canali di SKY e condotto, almeno fino alla scorsa edizione, sempre da Lodovica Comello, ovvero Italia's Got Talent, le selezioni sono iniziate da tempo.

Le prossime si terranno a Rimini il 29 e il 30 giugno, presso il Palacongressi (Via della Fiera, 23).

Gli interessati a presentare la propria candidatura possono compilare l'apposito form online presente sul sito del programma, alla sezione casting, o far riferimento al seguente numero telefonico: 02/45508888. Per ulteriori indicazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente anche la pagina ufficiale Facebook del programma.