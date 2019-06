Nuove assunzioni da parte di Ferrovie dello Stato che, attraverso i nuovi Recruiting Day organizzati per il mese di luglio, continua la selezione di giovani laureati da inserire nelle aziende del Gruppo, nel rispetto del piano annunciato nei mesi scorsi dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti che prevede 4.000 assunzioni già entro il 2019.

FS Recruiting Day luglio, le figure ricercate

Da tempo, Ferrovie dello Stato ricorre ad iniziative quali il Recruiting Day per incontrare e selezionare giovani laureati da assumere.

Tali iniziative sembrano essersi intensificate per consolidare il ricambio generazionale per le figure professionali a maggiore valenza industriale e produttiva.

I prossimi appuntamenti per queste giornate di incontri sono stati programmati nei giorni 8 e 16 luglio ed avranno per oggetto Offerte di lavoro per diverse aziende del gruppo, Trenitalia, RFI e Italferr. Di seguito le figure professionali ricercate.

Per Trenitalia:

Prycing Analyst;

Marketing Promotion Specialist;

Demand and Revenue Management analyst;

Seamless Customer Experience Delivery Junior Manager;

Customer Care Process Reengineering Junior Manager;

Specialista regolazione e tutela della concorrenza;

Gestore Regolamentazione servizi.

Per queste posizioni si richiede la laurea magistrale in varie discipline (Economia, Statistica, Matematica, Giurisprudenza, Informatica, Ingegneria Gestionale o dei Trasporti, Scienze della Comunicazione, Pubbliche Relazioni, Marketing) a seconda della figura richiesta.

Assunzioni Gruppo FS, offerte di lavoro per laureati

Offerte di Lavoro per RFI, società del Gruppo FS responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale:

Planning Engineer.

Richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Civile Trasporti o Economia.

Queste le posizioni per Italferr, la Società di ingegneria del Gruppo FS che si occupa di elaborare la progettazione, effettuare le gare d’appalto, eseguire la direzione e supervisione dei lavori ed il project management per tutti i grandi investimenti infrastrutturali del Gruppo:

Planner Engineer;

Ingegnere Costruzioni;

Process Engineer junior;

Project Controller.

Per queste posizioni si richiede la laurea magistrale in Ingegneria Gestionale o in Ingegneria ad indirizzo Civile, Trasporti oppure Edile.

Offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato, la domanda per i Recruiting Day

Le domande per i Recruiting Day dovranno essere inoltrate, entro la scadenza fissata alle ore 23:59 del 17 giugno 2019, attraverso il form predisposto sul sito fsrecruiting.it, dove sono inoltre specificate le caratteristiche per ognuna delle posizioni aperte. Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che supereranno un test online, saranno invitati a partecipare ai Recruiting Day che si terranno presso il Best Western Plus Hotel Universo di Roma dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei giorni 8 luglio, per chi ha presentato la candidatura per le posizioni di RFI, e 16 luglio per i candidati alle offerte di lavoro di Trenitalia e Italferr.