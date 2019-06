Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figuranti finalizzata alla realizzazione di un importante film documentario da girare a Roma. Sono inoltre stati fissati nuovi casting per la ricerca di attori, attrici, figuranti e comparse per realizzare un film di produzione italo-canadese diretto dal regista Luca Fortino e con riprese in Sicilia, prevalentemente a Palermo.

Un docufilm

Per la realizzazione di un importante film-documentario da girare nella Capitale, Cineworld Roma cerca figuranti uomini per le riprese del prossimo 21 giugno.

Pubblicità

Pubblicità

Gli interessati devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld, dove possono reperire le fotografie dei personaggi. E' necessario inviare quanto prima una fotografia dimostrativa tramite whatsapp al seguente numero di telefono: 392/ 6724326. Si consiglia comunque di visionare previamente la pagina Facebook di Cineworld Roma.

Il film 'Joe and the others'

Per il nuovo film Joe and the others, diretto dal regista Luca Fortino, oltre alle selezioni già fissate a Palermo per venerdì 21 e sabato 22 giugno, che si terranno presso il NH Hotel in Foro Italico Umberto I a partire dalle ore 9:30, sono stati fissati nuovi casting che si terranno sempre nel capoluogo siciliano giovedì 20 giugno, presso la sede dell'associazione 'Zen Insieme' di Palermo (via Costante Girardengo, 18), dalle ore 15 alle ore 19.

Casting per Cineworld Roma e un importante film internazionale

Per le nuove selezioni di questa importante co-produzione internazionale la richiesta è indirizzata verso attori e attrici di origine siciliana tra i 18 e i 65 anni, bambini intorno ai 7 anni, numerose comparse e vari figuranti, nonché uomini di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Non si richiedono precedenti esperienze di carattere recitativo, almeno stando a quanto reso noto. Quanti desiderano prendere parte ai nuovi casting devono presentarsi direttamente in loco, ma la produzione lascia in ogni caso la possibilità alternativa di inoltrare la propria candidatura online, inviando innanzitutto un self-tape o uno showreel in cui i candidati propongono una propria interpretazione recitativa del tutto libera e spontanea, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@doradopictures.com.

Pubblicità

Oltre a quanto indicato, è necessario inoltrare anche i propri dati personali e di contatto, alcune foto e l'eventuale curriculum artistico-professionale.