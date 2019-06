Si informa che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico nelle Marche e in Piemonte e per alcune aziende ospedaliere, per l'assegnazione di diversi posti di lavoro con il ruolo di tecnico sanitario di radiologia medica e di operatore professionale sanitario infermiere, da inserire nelle proprie strutture.

Bandi di concorso a giugno-luglio

L'azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso in provincia di Torino (Piemonte) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di 8 collaboratori professionali sanitari-tecnici sanitari di radiologia medica di categoria D.

I concorrenti per accedere a tale bando devono detenere i consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3 classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche) ossia diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica;

iscrizione all'albo di pertinenza.

L'adesione al sopraindicato procedimento selettivo deve essere fatta previa registrazione direttamente sul sito web: https:// aslto4.iscrizioneconcorsi.it entro le ore: 24:00 di domenica 30 giugno 2019.

Concorsi per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica: invio cv a giugno-luglio 2019

Gli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (Lazio) hanno indetto una mobilità volontaria nazionale, per l'introduzione di 3 profili con la mansione di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica di categoria D. Coloro che desiderano concorrere a tale criterio di selezione devono proporre la propria candidatura entro giovedì 4 luglio 2019. Il summenzionato avviso è presente sulla ''GU n. 44 del 04-06-2019''.

L'azienda sanitaria unica regionale Asur Marche in provincia di Ancona ha attivato un concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per il conferimento di 33 posizioni in veste di infermiere di categoria D, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time.

Tali collocazioni vengono ripartite in questo modo:

20 ubicazioni destinate a A.S.U.R Marche;

10 sistemazioni rivolte a A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;

3 incarichi a A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord.

I candidati per accedere al suddetto procedimento di selezione devono essere in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea triennale in infermieristica;

essere iscritti all'albo professionale degli infermieri.

La domanda di partecipazione deve essere inviata solo telematicamente accedendo a questo indirizzo internet: https:// asurmarche.selezionieconcorsi.it entro giovedì 4 luglio 2019.

L'estar ente di supporto tecnico amministrativo regionale di Firenze (Toscana) ha promosso un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l'assunzione di 2 collaboratori professionali sanitari infermieri di categoria D e con un contratto a tempo indeterminato. I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i successivi:

diploma di laurea triennale in infermieristica;

iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata per via telematica collegandosi sul portale Estar: www.

estar.toscana.it > concorsi > concorsi e selezioni in atto > Concorsi Pubblici > comparto entro le ore 12:00 di giovedì 4 luglio 2019.

La regione Lazio (Roma) ha dato il via a delle procedure di stabilizzazione di personale precario, per la copertura a tempo indeterminato di 12 risorse professionali del comparto e della dirigenza con l'incarico di infermiere C.P.S. L'istanza deve giungere entro giovedì 4 luglio 2019. Si precisa che il sopracitato avviso è visibile sulla pagina della ''GU n.

44 del 04-06-2019''.