Selezioni attualmente aperte per la ricerca di giovani attori e attrici, finalizzate alla realizzazione di un importante short film diretto dall'attrice Luana Rondinelli, che con questo cortometraggio esordisce come regista. Sono inoltre tuttora in corso i provini per l'organizzazione di un interessante spettacolo teatrale diretto da Massimo Stinco e dal titolo "Angel de la muerte" (Black Angel) .

Un cortometraggio

Per girare un cortometraggio incentrato sul tema del bullismo e diretto dall'attrice Luana Rondinelli, che con questa opera prima esordisce come regista, sono attualmente aperte le selezioni.

La sceneggiatura è stata scritta dall'artista originaria di Roma e da Francesco Teresi, e lo short film, tratto dallo spettacolo di Luana Rondinelli dal titolo "A Testa Sutta", prevede un cast composto da noti attori italiani.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazzi di età compresa tra 10 e 18 anni e ragazze tra 13 e 18 anni. Non si richiedono esperienze in ambito recitativo. Le selezioni, predisposte dalla Well See Production e Accura Teatro, in sinergia con la Libera Università del Cinema di Roma, si svolgeranno a Marsala, in provincia di Trapani, il 25 e 26 giugno presso l'ex Convento del Carmine (Piazza del Carmine) in entrambi i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Gli interessati devono presentarsi direttamente in loco, portando con sé una foto in primo piano a stampa. Si precisa che i minorenni possono partecipare ai casting solo se accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale.

Uno spettacolo teatrale firmato da Massimo Stinco

Per realizzare uno spettacolo dal titolo "Angel de la muerte" (Black Angel) di Massimo Stinco, sono aperte le selezioni di attori per un ruolo da protagonista. In particolare, la richiesta è rivolta ad un giovane attore di età scenica intorno ai 20 anni, di bella presenza, con capelli biondi e ricci e viso angelico.

L'interprete dovrà anche essere di statura non superiore a 1,80 mt, snello, glabro, di carnagione alquanto chiara, dotato inoltre di notevole agilità, padronanza di movimento, dinamicità e rilevanti abilità artistiche.

Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, indicando i dati personali e di contatto, e allegando un curriculum artistico-professionale e tre fotografie recenti (di cui una in costume da bagno e una in intimo, non da fotobook) al seguente indirizzo di posta elettronica: glarosteatro@gmail.com.

Lo spettacolo è ispirato alle vicende (del tutto vere) del serial killer argentino Carlos Puch, nonché al film di Luis Ortega "L'angelo del crimine".