Casting per un film di Andrea Muzzi e uno co-diretto da Piero De Luca e Max Aiello

In questo periodo non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare vi sono dei Casting attualmente aperti per il film dal titolo Vi voglio Cattivi, diretto e interpretato da Andrea Muzzi, da girarsi in Toscana nella seconda metà di questo mese, e per il film dal titolo Qui e Ora, co-diretto dai registi Piero De Luca e Max Aiello.

Vi voglio Cattivi

Per la realizzazione del nuovo film diretto e interpretato dal regista e attore toscano Andrea Muzzi, sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure.

Le riprese verranno poi effettuate a Montecatini dal 17 al 22 giugno. Il film, scritto dal regista assieme a Ugo Chiti, verrà prodotto da Giallo Limone Movie.

Muzzi è particolarmente noto come regista teatrale, ma anche come attore in film come Un'estate al mare, diretto da Carlo Vanzina, nonché come regista cinematografico per Basta poco (in collaborazione con Riccardo Paoletti) e Piove sul bagnato (co-diretto con Bruno Andrea Savelli). La richiesta per il nuovo film è indirizzata verso queste figure: una donna intorno ai 40 anni e di nazionalità peruviana, una donna rumena o originaria dell'Est Europa, con una struttura fisica alquanto robusta, una donna di 35 anni, originaria del Marocco o dell'Egitto, una donna di origine filippina e di età compresa tra 40 e 50 anni, con struttura fisica esile.

Le interessate a candidarsi devono inviare entro e non oltre sabato 8 giugno i propri dati personali e di contatto, allegando la fotocopia di un proprio documento di identità e due fotografie (in primo piano e a figura intera) al seguente indirizzo di posta elettronica: agnesemanzini@ gmail.com. Per reperire ulteriori dettagli e informazioni è possibile far riferimento al sito web di Toscana Film Commission, alla sezione casting.

Qui e Ora

Selezioni aperte per un film diretto dai registi Max Aiello e Piero De Luca dal titolo Qui e Ora.

In particolare, per il film scritto da Giorgio Zingone si cercano attori, attrici, figuranti e bambini. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, corredata di dati personali e riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie e a ogni altra documentazione utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting2019@ libero.it.

Per quanto concerne i minorenni la candidatura va inoltrata da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

I casting si terranno poi esclusivamente su convocazione.

I due registi, alcuni anni addietro, vinsero il Los Angeles CineFest, manifestazione cinematografica dedicata al cinema indipendente, con il loro film co-diretto dal titolo Libera me, incentrato sul tema della violenza sulle donne.