Sono tuttora aperte le selezioni per un importante film dal titolo Joe and the others, di produzione internazionale e diretto dal regista Luca Fortino. Sono inoltre in corso le selezioni di giovani attrici per un importante spettacolo teatrale dell'Associazione Emozionarte.

Un importante film

Per la realizzazione di un importante film dal titolo Joe and the others, diretto dal regista Luca Fortino, sono in corso le selezioni per la ricerca di vari ruoli e figure.

Il film è ambientato prevalentemente nell'ambito del mercato di Vucciria, a Palermo. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso attori di età compresa tra 50 e 60 anni e una'attrice di struttura fisica robusta intorno ai 60 anni. Si cercano poi vari soggetti di età compresa tra 20 e 40 anni, per ruoli importanti. Il film è una coproduzione cinematografica italo-canadese, e il cast sarà composto da attori italiani ma anche canadesi nonché statunitensi.

Casting per un film di Luca Fortino

Si ricorda peraltro che il teaser del film, presentato all'ultimo Festival del cinema di Cannes, ha riscosso successo e notevole interesse, questo per avere un'idea del notevole livello del progetto cinematografico. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono presentarsi direttamente venerdì 21 o sabato 22 giugno a Palermo, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00, presso il 'NH Hotel' (Via Foro Italico Umberto I). Quanti si trovano nell'impossibilità a partecipare ai casting possono comunque inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: mailcasting @doradopictures.com, indicando dati personali, riferimenti di contatto, un selftape (o uno showreel) della durata di circa un minuto in cui propongono un'interpretazione artistica a propria libera scelta. I candidati ritenuti interessanti in base a una accurata valutazione online verranno poi contattati dalla produzione.

Uno spettacolo teatrale

Per la realizzazione di un interessante spettacolo teatrale dell'Associazione Emozionarte, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di un'attrice per ruolo da protagonista. In particolare, la richiesta in questione è orientata attualmente verso una giovane di età scenica intorno ai 25 anni, di struttura fisica esile e notevolmente spigliata nei modi di fare, con rilevante esperienza attoriale. Le interessate a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali e riferimenti di contatto, allegando tre fotografie recenti e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: ass.emozionarte @gmail.com.

I casting si terranno poi il prossimo 10 giugno a Roma.