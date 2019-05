Sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di numerose comparse per realizzare una Serie TV dal titolo La guerra è finita, diretta da Michele Soavi. Per la serie, prodotta dalla nota casa di produzione Palomar, si cercano attualmente maggiorenni di tutte le età.

Sono inoltre in corso i casting a cura di Klab4 film per la ricerca di alcune figure da inserire nell'ambito di una produzione cinematografica da girare a Napoli.

Una serie televisiva

Per realizzare la serie televisiva dal titolo La guerra è finita, sono ancora aperte le selezioni. La richiesta è orientata nei confronti di soggetti di età compresa tra 18 e 80 anni per il ruolo di comparsa. Tutti i candidati devono essere particolarmente magri. Inoltre le donne devono avere anche i capelli piuttosto corti.

Casting per una serie Tv e un nuovo film

Le prossime selezioni si svolgeranno giovedì 23 maggio a Modena, presso 'La Torre 71 Music hub' (via Morandi, 71), a partire dalle ore 10:30 fino alle 17:30. Gli interessati che intendono candidarsi per la serie televisiva, diretta dal regista Michele Soavi, devono presentarsi direttamente portando la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban. Quanti non avranno la possibilità di essere a Modena, in base a quanto indicato possono candidarsi inviando dati personali, riferimenti di contatto e tre fotografie (a figura intera e in primo piano), a questo indirizzo di posta elettronica: lgf.comparse@gmail.com.

Un film

Per la realizzazione di una produzione cinematografica con riprese da effettuarsi a Napoli e ambientata negli anni '80, sono in corso le selezioni di varie figure a cura di Klab4 film. In particolare, la richiesta in questione è orientata verso soggetti che svolgono effettivamente l'attività professionale di panettieri e di infermieri. Si cerca poi anche un dj di livello in grado di mixare musica con i vinili. Non verranno ammesse le candidature di soggetti con tatuaggi in vista o con capelli con doppi tagli o con sopracciglia troppo curate.

Gli interessati sono tenuti ad inviare dati personali e di contatto, allegando poi alcune fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: comparsecinema@gmail.com. Nell'oggetto della mail è necessario inserire rispettivamente 'panettiere', 'dj' o infermiere', a seconda del ruolo per il quale si presenterà la candidatura. Per ulteriori dettagli e informazioni si consiglia comunque di far riferimento con cura e attenzione alla pagina Facebook di Klab4 film.