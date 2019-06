Giovedì 30 maggio sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva per il concorso per la selezione di 3000 navigator. I navigator, lo ricordiamo, affiancheranno i centri per l'impiego per la ricerca del lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova sarà costituita da un quiz a risposta multipla di 100 domande: il test dovrà essere compilato nel tempo massimo di 100 minuti e si svolgerà in sessioni distinte nei giorni compresi da martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019.

La sede di svolgimento della prova sarà la Fiera di Roma, ingresso NORD della Padiglione 9 per il check-in dei candidati. Gli elenchi degli ammessi sono consultabili sui siti delle Regioni, per ogni candidato ammesso è indicato il giorno, l'ora e il punto di identificazione. Dalla prima scrematura delle domande presentate, avvenuta sulla base dei titoli valutabili e voto conseguito alla laurea, si è passati da 79mila candidati a poco più di 53mila.

Concorso navigator, pubblicate le date della prova selettiva

La lettera estratta alla presenza della Commissione di Vigilanza per l'inizio delle convocazioni è stata la lettera "C". Entro cinque giorni solari i candidati con disabilità che necessitano di ausili connessi allo svolgimento della prova dovranno provvedere a comunicarlo tramite email all'Anapal.

Cosa portare il giorno della prova

I candidati per sostenere la prova selettiva dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo previsti, muniti di un valido documento di riconoscimento e della copia firmata della domanda di partecipazione all’avviso.

Non sarà consentito portare nessun appunto né usare telefoni cellulari o altro strumento elettronico, pena esclusione dalla selezione. Il punteggio minimo richiesto poter superare il test sarà di 60/100 (ogni risposta esatta vale un punto, meno 0,40 punti per le risposte errate, per le domande non date verranno dati zero punti). I candidati vincitori saranno inseriti nelle graduatorie provinciali da cui si provvederà all'assunzione dei navigator da parte di Anpal Servizi.

I navigator, prima di essere avviati alla propria mansione, dovranno seguire dei corsi di orientamento, i quali saranno organizzati per aree geografiche. Inoltre, essi effettueranno anche una formazione continua e un test per certificare la fine del percorso. Ai navigator selezionati sarà somministrato un contratto di collaborazione a termine di circa due anni, che dovrebbe estinguersi entro al fine del mese di aprile 2021. Il compenso mensile dei navigator sarà intorno ai 1600 euro, più 300 euro di rimborso spese previsto per lo svolgimento della professione.