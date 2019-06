Sono aperti i casting per la ricerca di varie figure, di differenti età e caratteristiche, per la copertura di ruoli attoriali e come figuranti per una nuova fiction prodotta dalla Bibi Film per la Rai, ma anche per il reperimento di alcuni attori da inserire in un progetto di tipo multimediale a cura di Bewow Group, una società di produzione specializzata new-media.

Bibi Film

Per una serie televisiva prodotta per le reti Rai dalla Bibi Film, un'importante casa di produzione principalmente orientata verso programmi e Serie TV, sono tuttora aperti i casting finalizzati alla ricerca di varie figure, sia per la copertura di ruoli attoriali che come figuranti, sia semplici che speciali.

Innanzitutto, si cercano uomini e donne di origine napoletana, domiciliati o con un appoggio a Napoli o nella Capitale, e di età compresa tra 20 e 60 anni. Si ricercano poi anche ragazzi tra 18 e 25 anni, sempre originari di Napoli, con peculiari abilità nel nuoto e/o nella pallanuoto, e alcune belle ragazze tra 20 e 30 anni. Per poter prendere parte ai casting è necessario spedire entro e non oltre lunedì 3 giugno dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (sia in primo piano che a figura intera) e il proprio curriculum di tipo professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: velv.casting @gmail.com.

Casting per una serie televisiva per la RAI e un progetto multimediale

Bewow Group

Per un nuovo progetto di carattere multimediale, curato da una società di produzione operante nel settore new-media, ovvero la Bewow Group, si cercano tuttora attori di madrelingua ispanica. I candidati devono essere assolutamente in possesso di ottime capacità sia di tipo comunicativo che recitativo, e avere una considerevole familiarità con le più recenti modalità di comunicazione, soprattutto con quanto riguarda i social network. Tutti devono poi avere la residenza nel nostro Paese, e se possibile nella Capitale o nelle vicinanze, ed essere inoltre alquanto disponibili a spostamenti.

Gli interessati devono inoltrare quanto prima la propria personale candidatura, inserendo innanzitutto dati personali e riferimenti di contatto, allegando poi il proprio curriculum e, se possibile, un book fotografico e un link a video che dimostrino la propria consolidata esperienza di tipo professionale relativamente al progetto in questione, a: team@ bewowgroup.com. Saranno ritenuti elementi di particolare rilievo sul piano della valutazione e della relativa selezione l'attività svolta come influencer e/o come videoblogger, ma anche l'aver avuto esperienze nell'ambito specifico dell'insegnamento (anche esclusivamente a livello di tutor) della lingua ispanica.