Sono iniziate ieri, martedì 18 giugno, le prime prove selettive relative al concorso per l'assunzione di 2.980 navigator. Oggi ci saranno gli altri due turni previsti in calendario, mentre l'ultimo giorno dedicato a questa fase sarà quello di domani, giovedì 20 giugno.

Stando a quanto riportato da Repubblica, al primo turno di ieri si sarebbe presentato soltanto un terzo dei 9mila candidati attesi, ovvero 3.194, una percentuale del 35%. In totale sono 54mila coloro che sono riusciti a superare la prima scrematura basata sulla valutazione del voto di laurea e sul numero di richieste del reddito nelle varie province.

Pubblicità

Pubblicità

I test che si stanno tenendo in questi giorni, consistono in 100 quiz a risposta multipla basati su quattro opzioni per ogni domanda, delle quali soltanto una è esatta. Il tempo massimo per completare la prova è di 100 minuti.

Delusione tra i candidati con laurea in psicologia

Tra le lauree richieste per l'accesso al concorso per la selezione dei navigator c'era, oltre a economia e giurisprudenza, anche quella in psicologia. Proprio questi ultimi sono stati piuttosto critici verso le domande proposte durante il test di preselezione.

In molti, infatti, non solo hanno lamentato una certa difficoltà verso i quesiti di economia aziendale e di ambito legislativo, ma hanno sottolineato anche che non vi era alcun quesito di psicologia.

Qualcun altro ha spiegato a Repubblica che, nonostante sia riuscito a completare quasi per intero il test, ha avuto qualche problema di troppo con le domande di informatica. Alcuni candidati, invece, hanno posto l'accento sulle modalità con cui sono state formulate le domande, per alcune delle quali sono stati impiegati addirittura otto minuti per comprenderle appieno.

Pubblicità

Le graduatorie relative ai candidati che hanno superato queste prove dovrebbero essere pubblicate alla fine di giugno. I vincitori del concorso firmeranno un incarico di collaborazione della durata di due anni. Le assunzioni dei 2.980 navigator verranno gestite direttamente dall'Anpal, e il contratto dovrebbe scadere il 30 aprile 2021. Il compenso lordo annuo spettante per la collaborazione sarà pari a 27.338,76 euro, oltre a 300 euro lordi mensili che saranno versati come rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

La maggior parte delle persone che in questi giorni si presenteranno al concorso sono per tre quarti donne, di cui 30mila provenienti dal Sud. Il compito del navigator sarà quello di fare da tutor ai beneficiari del reddito di cittadinanza, permettendogli di trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Ovviamente prima di iniziare a lavorare verranno opportunamente formati e svolgeranno la propria attività in collaborazione con i centri per l'impiego.

Pubblicità

Infine ricordiamo che chi dovrà sostenere la prova selettiva oggi, dopo essersi recato al Padiglione 9 della Fiera di Roma per mostrare la copia firmata della richiesta di partecipazione, dovrà dirigersi verso i padiglioni dal 3 all'8 dove si terrà il test.