Oggi martedì 18 giugno si terrà presso la Fiera di Roma (in via Portuense, a Roma) la prima giornata della prova selettiva dei 2980 navigator, ovvero coloro i quali affiancheranno i centri per l'impiego, per il ricollocamento dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova selettiva si svolgerà anche il giorno seguente ovvero domani mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. I candidati dovranno trovarsi per il check-in all' ingresso NORD della fiera al Padiglione 9. L' ingresso della fiera possiede un'ampio parcheggio che potrà ospitare oltre 5000 posti auto, a beneficio di chi raggiungerà la sede in auto (dal Grande Raccordo Anulare uscita 30 in direzione Fiumicino).

La prova prevede di rispondere a 100 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta (ogni risposta esatta vale un punto, zero punti per le risposte non date e meno 0,40 per le risposte sbagliate). Per ogni candidato è previsto un test diverso. Il punteggio minimo da raggiungere per superare la prova è di 60/100.

Graduatorie di merito provinciali

Necessario ai fini dello svolgimento della prova è la presentazione di un valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente auto con foto, tessera postale, porto d’armi ecc.) e la presentazione della copia firmata della domanda di partecipazione al concorso.

Durante lo svolgimento della prova non è consentito utilizzare testi e appunti di nessun genere, né tantomeno smartphone ed altre apparecchiature elettroniche, pena esclusione dall'aula. Con molta probabilità le graduatorie provinciali dei vincitori di concorso potrebbero uscire già a fine mese di giugno. Sarà direttamente l'ente Anpal Servizi ad assumere con un contratto di collaborazione, i candidati collocatosi in posizione utile nella graduatoria di merito.

Le assunzioni dovrebbero partire entro metà luglio con un contratto di collaborazione di durata fino al 30 aprile 2021. I navigator riceveranno un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro, oltre a 300 euro lordi mensili di rimborso forfettario delle spese previste per l'espletamento della mansione. I navigator selezionati nella fase iniziale seguiranno dei corsi di orientamento ed 2 settimane di formazione intensiva. È prevista anche una formazione continua durante lo svolgimento della professione, oltre che un test valutativo nella fase finale della collaborazione.

Il maggior numero di navigator è destinato alla provincia di Napoli dove ne andranno 274, a seguire la provincia di Roma con 125 navigator, al terzo posto troviamo la provincia di Torino. Pochi posti sono disponibili nella provincia di Salerno appena 77.