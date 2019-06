Giugno si presenta come un mese importante per quanto riguarda i Concorsi Pubblici, in particolare per il ruolo di assistente sociale, di educatore d'infanzia e di bibliotecario.

Dei bandi in tal senso sono stati pubblicati dall'Unione Territoriale Intercomunale Sile e Meduna (per assistente sociale), dal Comune di Modena (per educatore d'infanzia) e dal Comune di Altopascio (per quanto riguarda la professione di bibliotecario).

Bando per due assistenti sociali

L'Unione Territoriale Intercomunale Sile e Meduna, di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone ha emanato un bando pubblico, per la copertura di due posti di assistente sociale a tempo indeterminato.

Pubblicità

Pubblicità

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Possesso del titolo di studio che consenta l’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;

Patente di guida categoria B.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere consegnata, entro il 14 giugno esclusivamente per via telematica, mediante posta elettronica certificata. Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 10,00. Il bando completo è pubblicato, nel sito: silemeduna.utifvg.it/index.php?id=5016#c10877.

Concorso per assistente sociale, educatore infanzia e bibliotecario

Selezione educatore d'infanzia

Il Comune di Modena ha indetto una selezione pubblica, per educatore d'infanzia a tempo determinato. Coloro che intendono prendere parte al concorso devono aver conseguito uno dei seguenti titoli:

Diploma di laurea in scienze dell'educazione;

Diploma di laurea in pedagogia,

Diploma di maturità magistrale;

Altri titoli afferenti.

Invio della domanda

La domanda deve essere inviata, secondo una delle seguenti modalità: con raccomandata A.R; mediante fax o tramite PEC, entro il 10 giugno 2019. Ricordiamo che il testo completo del concorso è reperibile, nel sito istituzionale del Comune di Modena.

Pubblicità

Concorso per bibliotecario

Il Comune di Altopascio, in provincia di Lucca, indice un concorso, per l'assunzione di un bibliotecario da assegnare al Settore Affari Generali. Il prescelto verrà assunto con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario avere uno dei specifici titoli:

Diploma di laurea specialistica, o laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia;

Laurea specialistica, o magistrale in beni archivistici e librari o titoli equipollenti;

Master universitario di primo o secondo livello in materie attinenti la biblioteconomia e i beni librari;

Titoli equivalenti.

Domanda di ammissione

L'istanza di partecipazione, dovrà essere presentata al Comune di Altopascio, tramite una delle seguenti modalità: consegnata a mano all’ufficio protocollo; mediante raccomandata, oppure tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La scadenza è fissata al prossimo 20 giugno. Per ulteriori info è possibile reperire, il testo completo del concorso, nel sito del Comune di Altopascio.