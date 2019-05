Con scadenza fissata fino al prossimo 17 giugno sono stati emanati nuovi concorsi per il ruolo di assistente sociale, istruttore amministrativo e farmacista. I bandi verranno svolti presso l'ASST Rhodense, per la professione di assistente sociale, il Comune di Castelmarte (istruttore amministrativo) e presso l'Azienda Sanitaria Verbania Cusio Ossola (farmacista).

Due posti per assistenti sociali

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense ha indetto un concorso, per l'assunzione di due posti di assistente sociale. Potranno accedere all’impiego, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 06 o L-39);

Oppure, Diploma universitario in Servizio Sociale;

Iscrizione all'albo professionale;

Altri requisiti equipollenti.

Invio della domanda

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: posta elettronica certificata; tramite servizio postale o direttamente all'ufficio protocollo del comune, entro il 17 giugno. Il testo integrale del presente bando è disponibile, sul sito internet aziendale: asst-rhodense.it – sezione 'concorsi'.

Concorso per istruttore amministrativo

Il Comune di Castelmarte, in provincia di Como, indice un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

Conoscenza della lingua inglese e principali programmi informatici;

Patente di guida B.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, entro le ore 12:00 del 17 giugno prossimo, attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano all’ufficio protocollo del comune; tramite raccomandata o a mezzo PEC.

L'adesione al concorso comporta il pagamento della tassa di € 10,00. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il bando, sul sito del Comune di Castelmarte.

Bando per farmacista

L'Azienda Sanitaria Verbania Cusio Ossola ha emanato un bando pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - farmaceutica territoriale. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito: un Diploma di Laurea Magistrale in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, con specializzazione in Farmaceutica Territoriale e iscrizione al relativo ordine professionale.

Presentazione della domanda

L'istanza di partecipazione, deve essere prodotta tramite procedura telematica, nel sito dell'azienda sanitaria. Ricordiamo che la scadenza è fissata al giorno 17 giugno. Il testo completo del bando è pubblicato, nel portale dell'Azienda Sanitaria Verbania Cusio Ossola, alla voce 'concorsi e selezioni'.