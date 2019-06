Si aprono nuove possibilità di Lavoro per coloro che ne sono alla ricerca. A tal proposito l'Epso (Ufficio europeo per la selezione del personale), che si occupa del reclutamento nelle istituzioni dell'UE, di cui è ubicata la sede principale a Bruxelles, si impegna regolarmente ad allestire nuovi concorsi destinati a differenti settori nel Parlamento dell'UE e a diversi enti. In particolare, ha attivato un nuovo bando per la nomina di 156 impiegati amministrativi in dissimili reparti (grado AD 7).

Seguono le istruzioni per candidarsi alla partizione dei posti di lavoro. Il bando si rivolge a cinque particolari settori e i candidati potranno candidarsi per uno di essi. La domanda per il bando includerà la decisione definitiva del settore e non potrà essere cambiata in maniera postuma. Coloro che sceglieranno il settore sul Diritto della Concorrenza (60 posti disponibili), o sulle Regole finanziare che possono essere applicate all'Unione Europea (38 posti disponibili) o sul Diritto Finanziario (33 posti disponibili), o sulla Garanzia delle monete a svantaggio della loro falsificazione (12 posti disponibili) oppure sul Diritto dell'unione economica e monetaria (13 posti disponibili), non potranno quindi modificarlo in seguito.

Requisiti e termine bando

Per godere del vantaggio dell'assunzione a tali posti di lavoro bisogna soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti:

il possesso di una laurea in Giurisprudenza o in un'altra disciplina

essere predisposto a fornire garanzie di moralità necessarie per il lavoro richiesto

avere una competenza nei diversi settori (dimostrata da un numero preciso di anni a seconda della laurea in possesso)

beneficiare di tutti i diritti garantiti a un cittadino dell'UE

il padroneggiare minimo due lingue dell'Unione Europea. La prima a partire dal livello C1 (quinto livello di inglese stabilito dal Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), la seconda a partire dal livello B2 (quarto livello di inglese stabilito dal Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). La prima lingua verrà impiegata nell'uso dei questionari a risposta multipla. D'altra parte la seconda (a scelta imprescindibile tra francese, tedesco, italiano o inglese) sarà utile come metro di selezione per tutti i candidati che avranno avanzato una proposta di lavoro accettabile

La richiesta di partecipazione a tale ando deve essere necessariamente inviata al sito ufficiale dell' Epso.

Non saranno più accettate candidature oltre le ore 12:00 del 9 luglio 2019.