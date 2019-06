Il Comune di Asti ha indetto un bando di concorso per esami per la copertura di due posti con funzioni di educatori per gli asili nido con contratto a tempo indeterminato nella categoria economica C, posizione C1.

Comune di Asti: requisiti concorso

Può partecipare al concorso l’aspirante che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, il 18 luglio prossimo, è in possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana

non è stato escluso dall’elettorato politico attivo; è in regola, per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, con le leggi concernenti gli obblighi di leva;

è fisicamente idoneo all’impiego;

non e’ stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento

non ha condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

non ha subito condanne penali con riferimenti ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di puericultrice diploma di maestra di scuola d’infanzia diploma di maturità magistrale, diploma di liceo psico-pedagogico diploma di vigilatrice d’infanzia, attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, diploma di dirigente di comunità diploma di laurea in Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi, diploma di tecnico dei servizi sociali, altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido.

Sempre valide le lauree magistrali quinquennali in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis), conseguite dopo il 31/05/2017, fino all’attivazione di un corso di specializzazione integrativo per complessivi 60 crediti universitari; le lauree in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19), conseguite dopo il 31/05/2017, fino all’attivazione dei nuovi corsi a indirizzo specifico per l’infanzia.

Domande di partecipazione

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso predisposta sul sito istituzionale del Comune di Asti, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 luglio 2019.