Si avvisa che attualmente sono molti gli enti pubblici come comuni italiani, istituti ospedalieri, consorzio intercomunale dei servizi socio sssistenziali e società di catalogo, che ricercano nuovo personale professionale da assegnare presso varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a giugno

Il comune di Bologna (Emilia Romagna) ha aperto un bando di selezione, per titoli ed esame, per l'attuazione di una graduatoria al fine di assumere con un contratto a tempo determinato figure con il compito di educatore nido d'infanzia di categoria C e posizione retributiva C1 in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale (classe L-19);

laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM-50), scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57), scienze pedagogiche (classe LM-85), teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (classe LM-93).

Si precisa che è possibile accedere a tale procedura selettiva anche se si possiede una delle successive qualifiche, se conseguite entro il 31 agosto 2015:

diploma di maturità magistrale;

diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

diploma di dirigente di comunità;

diploma di tecnico sei servizi sociali-assistente di comunità infantile;

operatore dei servizi sociali-assistente per l'infanzia;

diploma di liceo delle scienze umane;

diploma di laurea in pedagogia;

diploma di laurea in scienze dell'educazione;

diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

La tassa di concorso ammonta a 10,00 euro.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate telematicamente compilando il modulo reperibile all'indirizzo: https:// servizi.comune.bologna.it/bologna/BandoEducNido2019 entro le ore 12:00 di martedì 11 giugno 2019.

Il comune di Empoli, città metropolitana di Firenze (Toscana) ha indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di un posto full time a tempo indeterminato in veste di insegnante scuola dell'infanzia (ex educatore scuola materna) di categoria C e situazione economica C1, detentore di uno dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in scienze della formazione a ciclo unico;

laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell'infanzia;

diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio acquisita entro a.s. 2001/2002;

diploma di istituto magistrale o diploma di liceo socio-psico-pedagogico ottenuti entro a.s. 2001/2002.

La tassa di concorso è di 3,87 euro.

Concorsi Comuni, Aziende Ospedaliere, Consorzio, Società: inoltro cv entro giugno 2019

La domanda di ammissione deve giungere per via telematica usufruendo dell'apposita piattaforma messa a disposizione sul sito online: www. empoli.gov.it entro le ore 23:59 di giovedì 27 giugno 2019.

L'ospedale Niguarda, regione Lombardia, ha bandito un avviso pubblico di procedura comparativa per l'inserimento di un laureato in psicologia da accogliere mediante la S.C Psichiatria 1, con i consecutivi titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea in psicologia o laurea specialistica o magistrale;

essere abilitati alla professione;

essere iscritti all'albo professionale.

La domanda di adesione deve pervenire per mezzo del servizio postale o consegnata personalmente o tramite la posta elettronica certificata tradizionale PEC alla casella: postacertificata @ pec.ospedaleniguarda.it indicando nell'oggetto dell'email il riferimento M22 POST entro le ore 12:00 di giovedì 13 giugno 2019.

L'azienda Usl di Ferrara (Emilia Romagna) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione di sei risorse in qualità di dirigente psicologo, disciplina di psicologia-psicoterapia possessore dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in psicologia in base al vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica classe 58/s o laurea magistrale LM-51;

specializzazione nella materia in oggetto del bando;

iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi.

Tale bando è stato pubblicato sul BUR n. 132 del 24/04/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 28/05/2019. La candidatura deve essere inviata entro le ore 12:00 di giovedì 27 giugno 2019.

Posizioni Aperte

Il consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali di Cirié in provincia di Torino (Piemonte) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'introduzione a tempo indeterminato full time di figure con la carica di operatore socio sanitario Oss di categoria B e posizione retributiva B1 da collocare presso l'area anziani. I concorrenti devono essere in possesso delle successive qualifiche e requisiti:

licenza di scuola dell'obbligo e titolo di operatore socio sanitario O.S.S.;

avere la patente di guida di tipo B.

Il suddetto bando prevede una prova preselettiva, un esame scritto e un test orale.

La domanda di partecipazione deve essere spedita entro giovedì 13 giugno 2019. Per visionare in maniera più dettagliata la sopracitata procedura di selezione connettersi sulla GU n.38 del 14/05/2019.

La catalog company Microtech seleziona soggetti con il ruolo di venditori tecnici che hanno conseguito la laurea in biologia o biotecnologie, con un'esperienza pluriennale in laboratori di ricerca di biologia molecolare, cellulare, biochimica e/o genetica.

Viene offerto un contratto di collaborazione a tempo determinato della durata di sei mesi con l'obiettivo di calcolare l'idoneità dei partecipanti all'attività richiesta.

Una volta terminato il periodo di prova al concorrente reputato idoneo viene proposto un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Il personale assunto prende servizio tramite le zone di lavoro situate in Milano (Lombardia), Napoli (Campania), Padova, Verona (Veneto). L'istanza va stilata direttamente sul portale web ''Microtech > Lavora con noi''. Da tenere in considerazione che la società non indica alcuna data di scadenza.