I risultati della mobilità docenti per ogni ordine e grado di Scuola, per il prossimo anno scolastico 2019/2020 sono stati diffusi dal Miur nei giorni scorsi. Quest'anno rispetto allo scorso anno il cronoprogramma delle operazioni di mobilità è stato anticipato, in modo che gli studenti possano avere in cattedra i docenti fin da inizio anno. Le domande di mobilità (che permetteranno ai docenti di cambiare provincia e passaggio di ruolo o di cattedra) presentate per il corrente anno sono state pari a 139.583. Per l’infanzia le domande sono state 15.994, di cui 12.814 per cambiamento di sede e 3.180 per passaggi in un diverso grado di istruzione. I docenti totali che hanno potuto cambiare regione ammontano a 1012.

Pubblicità

Pubblicità

Annullamenti e conciliazione

In data 28 giugno, sul sito specializzato Orizzonte Scuola si legge di 945 casi di trasferimenti annullati o delle rettifiche effettuate. Nello specifico il numero totale dei trasferimenti revocati ammontano a 352, di cui 187 alla scuola secondaria di primo grado e 143 alla scuola secondaria di secondo grado. Pochi, invece, risultano i trasferimenti revocati alla scuola dell’infanzia appena 8, e 14 alla scuola primaria.

Pubblicità

I docenti interessati in tale tipologia di trasferimento, potranno ricorrere all’istituto della conciliazione, in quanto gli esiti della mobilità costituiscono dei provvedimenti definitivi. Alla data di ieri 27 giugno, il Miur ha comunicato che l’85% delle rettifiche sono stata già effettuate. Risulterebbero rettificati 573 movimenti, interessando più che altro i docenti che avevano ottenuto passaggio di cattedra/ruolo. Il sindacato scuola Flc Cgil, in seguito alle succitate rettifiche e revoche, ha rielaborato i dati forniti dal Miur, in modo da poter avere il calcolo dei posti disponibili utili per le immissioni in ruolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Scuola

Sempre secondo il sindacato scuola Flc Cgil, gli errori dei posti di trasferimento sarebbero stati causati in parte dal mancato accantonamento sui posti FIT. Al momento, le posizioni degli interessati risultano sistemate e gli UST starebbero procedendo alla pubblicazione degli elenchi aggiornati. Alla scuola dell'infanzia dovrebbero esserci 2.939 posti comuni e 1.143 posti di sostegno per un totale di 4.082 posti; invece, 12.399 i posti alla scuola primaria. Alla scuola secondaria di primo grado i posti totali sono 24.586, 23.082 alla scuola secondaria di secondo grado. Il giorno primo luglio saranno pubblicati gli esiti della mobilità del personale ATA (sebbene ci potrebbe essere uno slittamento) e degli insegnanti di Religione Cattolica. Gli esiti del personale educativo ci saranno il 10 luglio.