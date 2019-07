Nuove opportunità lavorative per coloro che aspirano a lavorare all'interno del settore bancario: posizioni aperte presso Ubi Banca, Fineco e Banca d'Italia.

Le opportunità di Fineco

Il gruppo FinecoBank è costantemente alla ricerca di personale da impiegare. I reclutamenti riguardano diverse figure che vogliono raggiungere differenti gradi di carriera, ma si cercano anche giovani senza esperienza.

Ad essere richieste, in particolare, sono risorse da immettere all'interno del sistema di Personal Financial Advisor sull'intero territorio nazionale, oppure nelle sedi centrali del Gruppo, ubicate a Milano in Lombardia, a Reggio Emilia in Emilia Romagna. Fineco accoglie le domande di personale specializzato o di aspiranti interessati a ricoprire tale figura, sia professionisti con esperienza che giovani che desiderano avviare una carriera nel settore della promozione finanziaria.

Le figure ricercate sono le seguenti:

Promotori finanziari senior: i candidati possono essere professionisti alla ricerca di nuove possibilità professionali.

Promotori giovani: aspiranti con esperienza inferiore a due anni da immettere in un programma di formazione biennale per diventare Consulenti Fineco Bank. In tale ambito il gruppo bancario, nell'ultimo periodo, ricerca figure da inserire in Lombardia ed Emilia Romagna.

Coloro che sono interessati ad inoltrare la propria domanda devono recarsi sulla pagina web dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Fineco nella sezione 'Lavora con noi'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Ubi Banca assume 50 persone, Banca d'Italia cerca cinque assistenti

Ubi Banca assume oltre 50 persone da impiegare come addetti prevenzione e protezione, assistenti on line, consulenti di filiale, assistenti funzionali, addetti area economica, consulenti di filiale e altre figure per le 1.600 sedi collocate su tutto il nostro Paese. L'istituto bancario mette a disposizione posizioni e tante opportunità di stage anche ai giovani che desiderano un primo contatto significativo con il mondo del lavoro.

Per candidarsi bisogna accedere al sito ufficiale del gruppo Ubi Banca nello spazio "opportunità professionali". In questa sezione è visibile la lista di tutte le figure professionali richieste: dopo essersi registrati, è possibile trasmettere la propria candidatura per la posizione d'interesse.

La Banca d’Italia ha fatto partire un bando di concorso per assumere cinque assistenti (profilo tecnico con esperienza nel settore della supervisione e manutenzione di apparati produttivi industriali).

I vincitori saranno impiegati a Roma presso il Servizio Banconote. Per candidarsi bisogna presentare la propria domanda entro le ore 16:00 del 30 luglio 2019, tramite il sito internet della Banca d’Italia.