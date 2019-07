L'emergenza del personale impiegato nel mondo sanitario riguarda l'intero territorio nazionale: la scarsità dei professionisti del settore riguarda diverse figure. Mancano infermieri, medici, farmacisti e operatori socio-sanitari. Per tale motivo sono sempre più numerosi i concorsi e bandi delle strutture sanitarie che sono alla ricerca di personale da impiegare per fronteggiare tali carenze.

Nelle ultime ore sono state divulgate notizie di alcuni concorsi e bandi per operatori socio-sanitari e infermieri in diverse regione italiane dove si cercano centinaia figure.

Pubblicità

Pubblicità

I concorsi per diventare Oss

Buone opportunità per operatori socio-sanitari in Emilia Romagna dove è stata bandita dall’azienda pubblica di servizi alla persona (Asp), nella città di Piacenza, una selezione pubblica per assumere 66 operatori socio-sanitari. I contratti a disposizione sono a tempo pieno o part-time (30 ore settimanali) e riguardano la categoria B posizione economica B3. Di tali posti, 54 sono a tempo pieno mentre 12 a tempo parziale.

Pubblicità

Le domande per partecipare a tale selezione devono essere trasmesse direttamente all'Asp di Piacenza mediante la consegna diretta oppure con raccomandata o con posta elettronica certificata (Pec) entro le ore 12 del giorno 20 agosto 2019.

Nella città di Palermo, invece, è stata pubblicata una delibera per l’assunzione di ben 236 operatori socio-sanitari mediante procedimenti di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, e concorsi indetti dall'azienda pubblica di servizi alla persona della stessa città.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate mediante la procedura telematica sul sito dell'Asp Palermo entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (11 luglio 2019).

Le opportunità per gli infermieri

Nuove possibilità lavorative anche per gli infermieri in Sicilia, Veneto, Campania. Sono molteplici le posizioni disponibili da assegnare mediante bando di concorso pubblico per gli infermieri entro l'anno 2019.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha bandito una procedura di mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, e un concorso pubblico per assumere 532 infermieri. Le domande di partecipazione vanno inviate secondo procedura telematica al sito ufficiale dell'Asp Palermo non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Centro residenziale anziani di Cittadella, invece, nella provincia di Padova ha a disposizione 8 posti: la domande devono essere trasmesse entro il 26 agosto entro le ore 12.

Pubblicità

In Campania, l'Azienda ospedaliera universitaria 'Vanvitelli' a Napoli ha pubblicato la delibera per assumere 100 infermieri. Si attende ancora la pubblicazione del bando in Gazzetta per conoscere le scadenze.