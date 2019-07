Attualmente, la società Enel Energia e il gruppo Agsm Energia hanno dato il via a nuove offerte di lavoro, destinate a personale specializzato con la carica di esperto digitale, ingegnere, informatico, perito elettronico, contabile, commercialista e avvocato, da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato o determinato e da accogliere nelle sedi occupazionali situate sul territorio italiano ed estero.

Posizioni aperte presso Enel Energia

Enel Energia ricerca con un contratto a tempo indeterminato nuovi profili esperti con l'incarico di energy management junior digital specialist (specialista digitale nella gestione dell'energia) e security analyst (analista della sicurezza), da assegnare nella zona lavorativa di Roma (Lazio); energy trader (commerciante di energia) da inserire nell'area di lavoro di Sydney (Australia) e responsable-experto/a económico y control (esperto responsabile-economico e di controllo) da disporre nella città di Madrid (Spagna).

I partecipanti, per aderire a tale procedura di selezione, devono essere in possesso dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

laurea in ingegneria;

laurea in informatica;

laurea in elettronica;

laurea in contabilità;

laurea in finanza o affari;

laurea in economia e commercio;

laurea in economia;

esperienza in contabilità e commercio;

detenere il MBA o diploma di scuole di business;

competenze dei sistemi di energy management;

saper usare la suite office 365;

ottima padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata;

diviene un plus la comprensione dello spagnolo.

È possibile inoltrare la propria candidatura direttamente sul sito online ufficiale di ''Enel Energia > Carriere > Posizioni aperte''. Si fa presente che l'azienda in questione non indica nessuna data di scadenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Ulteriori assunzioni presso Agsm Energia

L'Agsm Energia seleziona, con contratto a tempo determinato o indeterminato, soggetti con il ruolo di addetti fatturazione e reporting, addetto applicativi e specialista legale trasparenza e anticorruzione, da collocare nella sede di lavoro di Verona (Veneto). I candidati per partecipare al suddetto procedimento selettivo, devono aver conseguito i seguenti titoli d'istruzione e requisiti:

diploma di perito informatico;

laurea in informatica;

laurea in ingegneria informatica;

laurea in giurisprudenza;

laurea in economia;

buona conoscenza del pacchetto office;

conoscenza dei contesti PL/SQL, db Oracle e nel caso Toad for Oracle;

esperienza dei contesti di sviluppo NET Framework 4.5 e/o superiori;

buona preparazione in C #, SQL;

abilità di sviluppo in ASP.NET;

competenza in Visual Studio.

Le figure interessate possono inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: recruiting@agsm.it, specificando nell'oggetto il proprio profilo d'interesse.

Per visionare al meglio le sopracitate opportunità lavorative consultare il portale web ufficiale del ''Gruppo Agsm Energia'' seguendo il percorso > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso. Anche in questo caso non viene specificata alcuna data di scadenza.