Sono tuttora in corso le selezioni di attrici nell'ambito della realizzazione di una produzione cinematografica di tipo indipendente, da girarsi prossimamente in Valle D'Aosta. Sono poi ancora aperti i casting di attori e attrici per realizzare uno short film con riprese da effettuare a breve in Riviera Romagnola. In entrambi i casi si richiedono precedenti esperienze in ambito recitativo.

Un film

Per la realizzazione di un film di produzione indipendente, con riprese da effettuarsi verso la fine del prossimo mese di settembre in Valle DAosta, sono ancora in corso le selezioni di attrici.

Nello specifico, si cerca una attrice con buone abilità interpretative nel settore drammatico e con esperienze recitative sul piano cinematografico. Si richiede inoltre età scenica compresa tra 30 e 35 anni, statura tra 1,60 cm e 1,70 cm, viso 'pulito' e lineamenti 'morbidi'. Le interessate a proporsi devono inviare, con scadenza il prossimo 5 luglio compreso, la propria candidatura a questo indirizzo di posta elettronica: info@ enjoyproductions.it, indicando dati personali, riferimenti di contatto, e allegando alcune fotografie, il proprio curriculum artistico e uno showreel connesso a precedenti esperienze di carattere attoriale.

Successivamente, i canditati ritenuti interessanti a seguito di una complessiva valutazione concernente quanto da loro inoltrato, verranno convocati per le selezioni.

Uno short film

Per realizzare un nuovo short film della casa di produzione Night Fox Pictures, da girarsi successivamente nell'ambito della Riviera Romagnola, sono ancora aperti i casting finalizzati alla ricerca di figure attoriali, sia maschili che femminili, con esperienza sul piano recitativo.

Nello specifico, la ricerca in questione è orientata direttamente verso una attrice di età tra 30 e 50 anni, con capelli lunghi e in possesso di adeguate capacità di tipo espressivo, e un attore tra 25 e 50 anni, con statura non inferiore a 1, 70 e anche lui dotato di valide abilità espressive. Quanti sono interessati a prendere parte al cortometraggio in questione sono tenuti a inviare quanto prima e comunque non oltre il prossimo 20 agosto i propri dati personali e di contatto, allegando poi due fotografie, una in primo piano e l'altra a mezzo busto, unitamente al proprio curriculum, a: nightfox.pic@ gmail.com.

Sarà inoltre ben gradito anche l'inoltro, seppur non vincolante, di un breve video di auto-presentazione (di durata non superiore a due minuti). I casting per realizzare questo short film si svolgeranno poi tra qualche tempo su convocazione, dopo una pre-selezione online di quanto inviato.