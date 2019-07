Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per realizzare un nuovo importante film prodotto da Wildside e da girarsi in Piemonte.

Sono inoltre aperte le selezioni di una bambina attrice per la realizzazione di un interessante cortometraggio, prodotto da Ambrosini Mediagroup e le cui riprese verranno poi effettuate tra Bari e Benevento.

Un film

Per la realizzazione di un nuovo film prodotto da Wildside, una delle più importanti e note case di produzione, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di varie comparse.

Le riprese verranno poi effettuate a Torino nella seconda parte del prossimo mese di agosto. La richiesta in questione è orientata attualmente verso ambosessi di età compresa tra 18 e 60 anni, di qualsiasi appartenenza etnica. Si richiede la capacità di servirsi di almeno uno tra questi mezzi di trasporto: bicicletta, bicicletta con pedalata di tipo assistito, monoruote, scooter, hoverboard o monopattini elettrici.

Per il resto il nuovo film è tuttora coperto da un vero e proprio velo di segretezza, sia a livello di trama che di cast. In ogni caso, gli interessati a proporre la propria candidatura devono presentarsi direttamente sabato prossimo, 20 luglio, a Ivrea presso la Sala Santa Marta (Piazza Santa Marta), dalle ore 10 alle ore 17. È necessario portare con sé la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale, nonché, per gli extracomunitari, del permesso di soggiorno in corso di validità.

Un cortometraggio

Per realizzare un nuovo quanto interessante short film, le cui riprese verranno successivamente effettuate tra Bari e Benevento, sono in corso le selezioni di giovanissime attrici.

In particolare, per questo cortometraggio prodotto da Ambrosini MediaGroup srl, che beneficia del sostegno, tra l'altro, di Apulia Film Commission e Confartigianato di Bari, si cerca una attrice di età anagrafica tra 6 e 7 anni ma che deve avere una età scenica di soli 3 anni, con capelli castani, occhi marroni e alquanto spontanea sul set.

I genitori o i tutori legali delle bambine interessate devono inviare quanto prima, e comunque non oltre le ore 16 del 21 luglio, nome, cognome, età anagrafica e due fotografie della bambina (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: laluceoltrelagabbia@ gmail.com.

I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, il prossimo 22 luglio a Bari, presso la sede locale di Confartigianato (Via De Niccolò, 20), dalle ore 10 alle ore 19.

In sede di selezioni le bambine candidate dovranno essere accompagnate da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, muniti di un documento di identificazione.