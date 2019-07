Casting da poco aperti per il film dal titolo I racconti della domenica, diretto dal regista siciliano Giovanni Virgilio. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare lo spot di una importante azienda con base in Puglia.

I racconti della domenica

Per la realizzazione del nuovo film diretto da Giovanni Virgilio e dal titolo I racconti della domenica sono partiti i casting.

Il regista siciliano ne è anche lo sceneggiatore, assieme a Luca Arcidiacono e a Marco Spagnoli. In precedenza Giovanni Virgilio aveva diretto due interessanti film come La bugia bianca e Malarazza. Per quanto concerne il nuovo film verranno effettuate riprese soprattutto a Troina (in provincia di Enna), dove peraltro si terranno i primi casting il 10, 11 e 12 di agosto, presso il Centro Polivalente 'Peppino Impastato', per tutto l'arco della giornata. Si tratta di selezioni 'generiche', senza far riferimento a requisiti particolari, a cui gli interessati possono presentarsi direttamente.

Uno spot aziendale

Per realizzare un video connesso alla campagna pubblicitaria di una azienda leader nel proprio settore e con base principale nell'ambito della regione Puglia, sono aperte le selezioni. Le riprese verranno poi effettuate a Bari nella seconda metà del prossimo mese di settembre e per tale motivo verranno preferite le candidature di quanti sono domiciliati a Bari e dintorni o, quantomeno, nell'ambito della intera Puglia, anche se non si tratta di un requisito vincolante.

Per questo spot, che avrà poi ampia diffusione sui social, ma anche su Sky e in ambito cinematografico, si cercano un attore e una attrice di età compresa tra 18 e 25 anni, un attore e una attrice tra 65 e 75 anni, un bambino di età compresa tra 8 e 12 anni. L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai anagrafica. Occorre precisare che l'attore tra 65 e 75 anni deve essere in possesso di regolare patente di guida, requisito che costituisce invece titolo solo preferenziale ma non vincolante per l'attrice della sua stessa fascia di età.

Gli interessati devono spedire la propria candidatura, allegando curriculum artistico, due fotografie (in primo piano e a figura intera) e, se possibile, uno showreel, a questo indirizzo di posta elettronica: castingvideospot@ gmail.com. Per quanto riguarda i minori l'inoltro in questione deve essere effettuato dai genitori o dai tutori legali, che dovranno indicare anche un proprio riferimento di contatto.

Infine, per tutti gli interessati è necessario specificare la propria disponibilità per le riprese per il periodo che va dal 16 al 28 settembre.