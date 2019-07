Sono stati diramati nuovi Concorsi Pubblici per laureati in psicologia e candidati in possesso di un diploma di maturità quinquennale. I bandi, con scadenza fissata al prossimo 5 agosto verranno espletati presso l'Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana e l'Azienda Sanitaria di Cuneo 1, per quanto riguarda il ruolo di psicologo e presso l'Unione della Romagna Faentina per il profilo di istruttore educativo.

Due concorsi per psicologi

L'Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, appartenente alla Regione Lombardia, ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente psicologo, a cui attribuire l’espletamento delle attività connesse alla funzione 'Mediazione'.

Pubblicità

Pubblicità

I candidati che intendono presentare la domanda devono avere conseguito:

Laurea specialistica o magistrale in psicologia;

Oppure, diploma di laurea in psicologia conseguito ai sensi dell’orientamento precedente;

Iscrizione al corrispondente albo professionale.

Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata mediante iscrizione online, nel sito di suddetta azienda sanitaria, alla sezione 'concorsi', entro il 5 agosto 2019. Per ulteriori requisiti è possibile prendere visione del testo completo del concorso, nel portale: asst-lariana.it/v2/3/concorsi/?p=64.

Pubblicità

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha emanato un concorso pubblico per il conferimento di un posto di dirigente psicologo - disciplina in psicologia, da assegnare alla 'S.C. Medicina del Lavoro'. Oltre ai requisti generali è necessario essere in possesso di:

Idoneità fisica all'impiego;

Diploma di Laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento;

Oppure, diploma di laurea specialistica classe 58/S o laurea magistrale LM-51;

Iscrizione all’albo professionale dell'ordine degli psicologi (sezione A).

Invio della domanda

L'istanza di partecipazione deve essere trasmessa tramite procedura telematica, connettendosi al sito: aslcn1.iscrizioneconcorsi.it/, entro il 5 agosto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Alla domanda è necessario allegare la ricevuta della tassa di € 10,33. Il testo integrale è pubblicato nel sito: aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.

Bando per istruttore educativo culturale

L'Unione della Romagna Faentina, in provincia di Ravenna, ha emesso un bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di istruttore educativo culturale, con riserva di due posti a favore dei Volontari delle Forze Armate. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

Possesso della patente di guida di categoria B.

Diploma di maturità quinquennale.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso è necessario presentare l'istanza di partecipazione, esclusivamente tramite il servizio on-line, disponibile all'indirizzo: vbg.provincia.ra.it/romagnafaentina.

Ricordiamo che il termine per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 5 agosto. Il bando integrale è disponibile, sul sito web dell'Unione della Romagna Faentina.