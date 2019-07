Al momento sono in atto alcune procedure di selezione da parte del Gruppo Mondadori, Sisal.it ed Enel Energia per il conferimento di vari posti di lavoro rivolti a profili esperti da assegnare presso le sedi lavorative situate in Italia e all'estero.

Posizioni aperte

Il Gruppo Mondadori ricerca personale in qualità di product manager ''responsabile del prodotto'' e di web marketing specialist e-commerce ''e-commerce specializzato nel web marketing'' da collocare nella sede di Segrate in Provincia di Milano (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea ad indirizzo economico;

eccellente padronanza della lingua inglese;

ottime competenze dei sistemi office (Excel obbligatorio);

capacità nel SEO copywriting e conoscenza di monitoraggio posizionamento SEO (preferibile Google Search Console);

saper utilizzare gli strumenti di tracciamento come Google Tag Manager;

essere in grado di usare le varie piattaforme di inoltro newsletter come Contactlab;

alta preparazione di data studio come Google AdWords e Google Analytics;

esperienze maturate nella progettazione di campagne di web marketing;

abilità di programmazione budget.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul portale online ufficiale del ''Gruppo Mondadori > Lavora con noi > Posizioni aperte''.

Si fa presente che non viene segnalata nessuna data di scadenza.

Attualmente Sisal ha 10 posizioni aperte destinate a mass market specialist ''specialista del mercato di massa'', vip specialist ''specialista vip'', visual designer ''progettista visivo'', junior trade marketing specialist ''junior specialista di marketing commerciale'', game design specialist '' specialista del design del gioco'', business development manager-digital payments ''pagamenti per lo sviluppo del business-pagamenti digitali'', junior business analyst ''analista junior business'', sales manager easycassa ''responsabile vendite easycassa'', strategy specialist ''specialista della strategia'', junior business development specialist ''specialista dello sviluppo aziendale junior'', da accogliere nelle aree lavorative di Roma (Lazio) e Milano (Lombardia), possessori dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

fluente competenza di Excel e Power Point;

conoscenza degli strumenti di comunicazione come email, chat e Skype;

preparazione in graphic-design;

fluente capacità dei sistemi Adobe (Photoshop, Illustrator e Indesign);

ottima comprensione della lingua inglese sia scritta che orale;

laurea in marketing;

laurea-master in materie scientifiche come matematica e statistica, con specifico riguardo al calcolo combinatorio, alla diffusione di probabilità e ai metodi statistici;

laurea in economia;

laurea in management;

laurea in ingegneria gestionale;

esperienza come consulente strategico.

Le domande di assunzione possono essere inoltrate direttamente sulla pagina web ufficiale ''Sisal.it > Lavorare in Sisal > Posizioni aperte''. Anche in questo caso non viene indicata alcuna data di scadenza.

Ulteriori ricerche in corso all'estero

L'Enel seleziona nuove risorse in veste di HSEQ quality coordinator ''coordinatore della qualità'' e di analista senior ''analista senior del servizio clienti'', da collocare nelle sedi di lavoro in Sudafrica di Gauteng e Johannesburg e in Brasile di Goiàs e Goiânia, con le successive qualifiche e requisiti:

diploma in gestione della qualità-sicurezza;

ottima padronanza della lingua inglese;

competenze tecniche;

conoscenza di Excel, Power Point e SAP.

Le domande vanno presentate direttamente sul sito online di ''Enel Energia > Carriere > Posizioni aperte''.

L'azienda in questione non evidenzia nessuna data di scadenza.