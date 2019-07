Lidl è un'azienda commerciale di generi vari che ha aperto il suo primo punto vendita italiano ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Da oltre vent'anni si espande, aprendo molti punti vendita e aggiungendo sempre lavoratori al suo team di dipendenti. A tal proposito, anche nel mese di luglio l'impresa ha inserito Offerte di lavoro nel suo sito web. Le figure più ricercate sono infatti l'addetto vendite, il commesso specializzato e l'operatore di filiale. Dallo stesso sito è possibile candidarsi online.

Tre ruoli molto richiesti da Lidl

Lidl continua a cercare personale per i suoi negozi distribuiti in Italia. Una prova di questo viene dal web e precisamente dall'area del sito dell'azienda in questione dedicata alle carriere. Tre sono le figure spesso richieste e hanno in comune il requisito della disponibilità a lavorare part-time.

Un esempio del primo caso è la recente ricerca di un addetto vendite per il negozio di Pescara. Dalla descrizione si legge subito che il lavoro dovrà essere svolto il fine settimana e coprirà un numero di ore pari a 8.

Ad ogni modo, il lavoratore, il quale non dovrà avere più di 25 anni, dovrà occuparsi di tutte le attività tipiche di un negozio. Ad esempio delle operazioni di cassa, della pulizia dei locali commerciali, del rifornimento e allestimento degli scaffali. Da notare due cose, ovvero non viene richiesta esperienza pregressa, poiché viene fornita adeguata formazione, e si accettano giovani che lavorano parzialmente in altra azienda.

Per quanto riguarda il commesso specializzato, uno di questi ruoli viene selezionato per la sede di Gerenzano, in provincia di Varese.

Si tratta di una figura che assiste il Capo della Filiale e quindi il futuro assunto dovrà saper gestire il personale e verificare che la cura degli scaffali, l'inserimento dei prezzi e le norme di sicurezza siano stati correttamente eseguiti dallo staff di collaboratori. Da notare che può succedere di dover sostituire lo store manager quando è assente. Tra i requisiti di questo tipo di commesso c'è il possesso di esperienza precedente nel commercio al dettaglio.

Ultimamente nel sito di Lidl compare spesso la ricerca di operatori di filiale. Uno dei suoi negozi che richiede questo tipo di collaboratore si trova a Carcare, in provincia di Savona. In questo caso, il lavoratore dovrà eseguire i compiti descritti in precedenza per l'addetto vendite, mentre la cosa in più che dovrà saper fare è usare un mezzo meccanico come il muletto. Tra i requisiti richiesti, oltre a essere disponibili part-time, vi è la capacità di essere multitasking. Infine, anche per questo ruolo è previsto un periodo di formazione.

Come candidarsi online alle posizioni aperte

Come anticipato, una sezione del sito web istituzionale di Lidl conduce alle posizioni aperte dall'azienda. Infatti, digitando "lidl lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccando sul primo link che compare, si potrà avere subito a disposizione l'elenco delle offerte di lavoro. L'ultimo passo da compiere sarà scegliere l'offerta di proprio interesse e cliccare sul suo titolo. Una volta all'interno della descrizione, bisognerà effettuare un ultimo click sul pulsante giallo "Invia la tua candidatura" per completare la procedura di invio del curriculum.