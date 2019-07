Selezioni tuttora aperte per la ricerca di molte comparse per le ultime riprese del nuovo film di Checco Zalone. Sono inoltre attualmente aperti i casting per la ricerca di musicisti e danzatori per il gruppo musicale Vulcanica Percussionisti.

Tolo Tolo

Il nuovo film diretto e interpretato da Checco Zalone, dal titolo Tolo Tolo, è ormai quasi pronto e il neo-regista e ormai super-affermato attore comico deve girare le ultime scene. A tale proposito Luca Medici, vero nome dell'attore e regista, ha scelto alcune location di Trieste per girare il finale e cerca moltissime comparse.

In particolare, la richiesta è orientata verso uomini e donne maggiorenni sia di nazionalità italiana che appartenenti a un po' tutte le etnie, soprattutto africani e asiatici. Si cercano poi anche bambini e bambine (6/9 anni) di nazionalità italiana o originari dell'Africa. L'appuntamento è a Via Besenghi, 16 (presso il Seminario) a Trieste, fino al 12 luglio compreso con il seguente orario: dalle 10 alle ore 18:30. Attenzione però, in quanto si prevede una sosta quotidiana dalle ore 13 alle ore 15.

Gli interessati devono presentarsi direttamente e i bambini e le bambine dovranno essere accompagnati.

I documenti da portare con sé sono questi: la fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento e la fotocopia del proprio codice fiscale. A ciò gli extracomunitari devono aggiungere la fotocopia del permesso di soggiorno. Per i minorenni occorre la documentazione anche di un genitore o del tutore legale. Certamente non si esclude che la produzione possa aver bisogno a breve di ulteriori comparse ma in ogni caso ufficialmente si tratta delle ultime selezioni.

Vulcanica Percussionisti

Per l'importante gruppo musicale dal nome Vulcanica Percussionisti, sono attualmente aperte le selezioni per figure varie da inserire in pianta stabile in organico. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso batteristi e percussionisti ambosessi e danzatori e danzatrici in possesso di una rilevante attitudine al ritmo. Tuti i candidati devono essere domiciliati a Milano. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 20 settembre, dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e un dettagliato curriculum di carattere artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni.mi,ano@gmail.com.

I casting si svolgeranno poi tra settembre e ottobre esclusivamente su convocazione, a seguito di una accurata valutazione della documentazione inoltrata. Chi desidera reperire ulteriori informazioni a tale proposito, può visionare previamente il sito web di Vulcanica.