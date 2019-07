Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati alcuni bandi di concorso da parte dell'Università degli Studi ''G. d'Annunzio'' e del Comune di Cremona, per il reclutamento di nuovo personale qualificato con l'incarico di segretario didattico e segretario generale, da assegnare all'interno delle proprie strutture.

Bando di Concorso a luglio

L'università degli Studi ''G. d'Annunzio'' di Chieti-Pescara (Abruzzo) ha avviato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 4 posti in funzione di segretario didattico, da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato full time di categoria D, area amministrativa gestionale, posizione retributiva D1, di cui due posizioni sono destinate ai volontari delle Forze Armate.

I requisiti per l'ammissione alla selezione sono i seguenti:

diploma di laurea triennale LT;

diploma di laurea magistrale LM;

diploma di laurea specialistica LS;

cittadinanza italiana o europea;

aver raggiunto la maggiore età;

idoneità fisica all'attività;

diritto elettorale attivo;

non detenere carichi pendenti o procedimenti penali in corso;

essere in regola con il servizio di leva.

La domanda di assunzione deve essere consegnata personalmente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

oppure trasmessa telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: ateneo @ pec.unich.it entro le ore 12:00 di lunedì 22 luglio 2019.

Altre ricerche in atto

Il dirigente del settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporto di lavoro ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi di figure con il ruolo di istruttore di categoria C1, da accogliere mediante il servizio specialistico programmazione, controllo di gestione, rapporti con le partecipate dell'area ''segretario generale''.

Per accedere a tale bando è fondamentale detenere i corrispondenti titoli di studio e requisiti:

diploma di maturità quinquennale;

essere cittadini italiani o europei;

età compresa tra i 18 e i 32 anni non ancora compiuti alla data di scadenza del vigente avviso;

diritto di voto attivo;

idoneità psico-fisica all'impiego;

non avere procedimenti penali in corso o carichi pendenti.

Coloro che sono interessati alla suddetta procedura selettiva devono presentare l'istanza a mano all'ufficio protocollo del comune di Cremona (Lombardia) in piazza del Comune n.

8, 26100 (CR) o tramite una raccomanda con avviso di ricevimento A.R all'indirizzo: comune di Cremona, settore gestione dei rapporti di lavoro in piazza del Comune n. 8, 26100 (CR) oppure mediante posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo @ comunedicremona.legalmail.it o con la piattaforma telematica: sportello telematico polifunzionale del comune di Cremona accedendo al portale: www. comune.cremona.it entro giovedì 25 luglio 2019.