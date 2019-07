Sono tanti gli italiani che sperano grazie ai concorsi nella Pubblica Amministrazione di riuscire a trovare un posto di lavoro. L'emergenza lavorativa è ancora più alta nelle regioni del Sud Italia. Tra queste la Campania, dove però sono stati appena banditi due concorsi attraverso i quali si potrà concorrere per un totale di 2175 posti di lavoro. Saranno assunti 1.225 diplomati e 950 laureati presso la Regione Campania e presso gli enti locali campani.

Per prima cosa bisogna indicare la data massima entro la quale si potrà inoltrare domanda, vale a dire l'8 agosto. Tale domanda si potrà compilare solo online attraverso un modulo pubblicato all’indirizzo internet https://www.ripam.cloud tramite il sistema “Step-One 2019”.

Il concorso per 950 laureati

Questa selezione alla quale parteciperanno i laureati (ad ogni modo è bene consultare il bando per verificare se si può partecipare con il proprio titolo di studio) mette a concorso 950 posti di lavoro.

I vincitori saranno inquadrati nella categoria D con contratto a tempo indeterminato. Di questi ben 607 saranno assunti presso gli enti locali campani, in 15 invece presso il Consiglio regionale della Campania. Infine 328 vincitori di questo concorso avranno l'opportunità di lavorare presso la Regione Campania. Sono diversi i profili da coprire, da funzionario amministrativo a funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali.

In cosa consiste il concorso? Ci sarà una prova preselettiva di 80 domande (50 attitudinali e altre 30 su diverse materie tra cui diritto costituzionale e diritto amministrativo). A questa prova ne seguirà una scritta, 60 quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando. Chi riuscirà a superare anche questo step concorsuale accederà ad una fase di formazione di dieci mesi, alla quale seguirà una prova orale (compresa di informatica e lingua straniera) e ci sarà anche una valutazione dei titoli.

Altri 1125 posti da Istruttore in questo concorso

In Campania saranno assunti anche 1225 istruttori, con vari profili, inquadrati nella categoria C. Per la partecipazione a questo concorso basta invece il diploma di scuola secondaria ed è sempre consigliabile leggere bene il bando integrale per ulteriori informazioni e per verificare quali sono le materie d'esame. Ci sono a disposizione 187 posti presso la Regione Campania, 18 unità presso il Consiglio regionale della Campania e 1.020 presso gli enti locali.

Le modalità di svolgimento della selezione sono praticamente le stesse del concorso per i laureati (quindi preselettiva, prova scritta, fase di formazione e orale).