Si è svolta oggi, lunedì 29 luglio, la prima giornata di orientamento dei navigator, contrattualizzati da Anpal Servizi. Al momento, risultano ancora non contrattualizzati, i 471 navigator della Regione Campania, dove il Presidente De Luca, non ha intenzione di firmare la convezione con Anpal, quale primo passo per dare avvio alla fase di assunzione degli altri selezionati. La prima giornata di orientamento si è tenuta in Sardegna presso l’aula magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, alla presenza del presidente dell'Anpal Mimmo Parisi.

L'1 agosto, a Palermo, è previsto l'ultimo appuntamento di formazione con i navigator selezionati. Il secondo incontro si terrà invece a Roma, mercoledì 31 luglio. Esso si svolgerà presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. In tale giornata di formazione è atteso in mattinata anche l’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio.

Orientamento e formazione dei navigator

Il percorso formativo dei navigator prevede un percorso “blended” costituito da 16 moduli, per un totale di circa 200 ore, da realizzare grosso modo entro il mese di dicembre.

Ogni modulo sarà integrato con attività in modalità collaborativa e di lezione frontale, sia a distanza che in aula. Nello specifico la maggior parte delle ore pari (il 60%) andranno svolte in modalità on the job, 40% suddivise tra la modalità collaborativa e le lezioni frontali. I navigator potrebbero essere operativi già dopo la metà del mese di agosto 2019. Il compito principale del professionista sarà quello di seguire il disoccupato nella ricerca di una nuova occupazione che rispetti le proprie attitudini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

In altre parole, il navigator dovrà guidare il disoccupato verso un nuovo lavoro, trovato o creato, e, in una seconda fase, dovrà anche controllare e sorvegliare il beneficiario del reddito di cittadinanza, facendo in modo che rispetti gli obblighi previsti dalla legge. Innanzitutto, che i beneficiari del rdc accettino una delle prime tre offerte di lavoro congrue, e/o che svolgano almeno otto ore settimanali in progetti preparati dai propri comuni o lavori socialmente utili.

I navigator sono assunti con un contratto di collaborazione per Anpal Servizi Spa presso i Centri per l'Impiego di competenza regionale.

Il contratto di collaborazione avrà durata sino al prossimo 30 aprile 2021. Lo stipendio annuo lordo spettante ai singoli navigator sarà di 27.338,76 euro, a cui si andranno ad aggiungere fino a 300 euro lordi mensili, a titolo di rimborso forfettario (spese viaggio o altro) per l'espletamento della professione richiesta.