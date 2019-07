Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di giovani attrici per la realizzazione di un interessante cortometraggio dell'Atelier Teatrale Di Penelope, da girarsi poi a breve in Liguria, per l'esattezza a Sanremo.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare uno short film, dal titolo Diorama e prodotto da Piroetta srl. Le riprese in questione verranno poi effettuate prossimamente in Puglia.

In entrambi i casi, i casting si svolgeranno su convocazione da parte delle relative case di produzione.

Atelier Teatrale Di Penelope

Sono in corso le selezioni di attrici da parte dell'Atelier Teatrale Di Penelope, finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio le cui riprese verranno poi effettuate a Sanremo nel prossimo mese di settembre.

La richiesta in questione è indirizzata nello specifico verso due giovani attrici di età compresa tra 25 e 30 anni. Le interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre la fine del mese di agosto 2019, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: enzomazzullo2010@ libero.it.

Sarà poi ben gradito anche l'inoltro di un link a showreel riguardanti le proprie precedenti performance, anche se ciò non è da ritenersi vincolante.

Piroetta srl

Per realizzare un importante short film dal titolo Diorama, la casa di produzione Piroetta srl cerca alcune bambine di età compresa tra 7 e 12 anni, possibilmente di etnia caucasica, con capelli castani, occhi scuri, struttura fisica esile e lineamenti 'originali', alquanto particolari, nonchè verso neonati di età compresa tra 8 mesi e un anno e mezzo.

Le riprese verranno poi effettuate nell'ambito della regione Puglia nel corso del prossimo mese di agosto.

Per prendere parte a questo interessante progetto filmico, che ha già ottenuto il supporto di numerose istituzioni, è necessario che i genitori o i tutori legali dei minori inviino la relativa candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.piroetta@ gmail.com, indicando i dati personali del minore (compresa la data di nascita) e allegando tre fotografie dello stesso (a figura intera, di profilo e in primo piano).

Occorre inoltre indicare anche i dati personali e i riferimenti di contatto di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.

Le selezioni si svolgeranno poi a breve, esclusivamente su convocazione da parte della produzione, a seguito di un'accurata valutazione della documentazione inoltrata.