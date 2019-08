Il Servizio Civile rappresenta un'ottima opportunità per i giovani under 29 che vogliano fare un'esperienza formativa, personale e professionale allo stesso tempo.

Ogni anno, vengono erogati bandi funzionali alla selezione di nuovi volontari da impiegare in progetti di varia natura, che spaziano in numerosi contesti: sociale, civico, legale, artistico e assistenziale.

Per il 2019, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno annunciato che saranno 39.181 i volontari che verranno impiegati nei prossimi progetti di Servizio Civile, che si svolgeranno in italia e all'estero.

I posti annunciati per il Servizio Civile 2019

Come già precedentemente accennato, con decreto 521/2019 sono stati individuati tutti i progetti di Servizio Civile che verranno posti in essere nei prossimi mesi.

Tali progetti possono essere presentati da enti e associazioni iscritti in specifici albi, quali quello del Servizio Civile Universale, a quello Nazionale o a quello delle Regioni e delle Province Autonome.

I progetti saranno finanziati attraverso le risorse economiche provenienti dal Fondo Nazionale per il Servizio Civile.

I posti annunciati per l'anno in corso sono, appunto, 39.181 e verranno così ripartiti:

20.103 volontari saranno impiegati in 1.429 progetti da effettuare in Italia,

605 operatori saranno impiegati in 92 progetti da realizzare all'estero,

2.188 operatori saranno inseriti in progetti che prevedono "misure aggiuntive", come un periodo di permanenza in uno Stato estero o in un periodo di tutoraggio,

16.285 volontari saranno impiegati in progetti che saranno realizzati a livello regionale.

Sebbene tali progetti daranno la possibilità ad oltre 39.000 giovani di fare un'esperienza fortemente formativa a livello personale, si è registrato un forte calo rispetto allo scorso anno, quando il numero dei volontari selezionati superava i cinquantamila.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Modalità di candidatura

Secondo quanto annunciato, tutti i progetti di Servizio Civile, con le relative finalità e i relativi obiettivi, saranno pubblicati nei primi giorni del mese di settembre.

I progetti, dunque, verranno resi noti prima della pubblicazione del bando, in modo tale da permettere ai possibili volontari di conoscerli dettagliatamente e di effettuare una scelta il più consapevole possibile.

Contrariamente agli anni passati, quest'anno le candidature saranno accettate soltanto attraverso la modalità online, mediante una piattaforma specifica alla quale si potrà accedere mediante il sistema pubblico di identità digitale e garantire a tutti i cittadini un accesso unico e sicuro. Potranno partecipare i giovani fra i 18 e i 28 anni.