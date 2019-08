Sono attualmente aperte le selezioni per il film di genere thriller dal titolo Gabbie Dorate, di Federico Bordin e le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi di Treviso. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti/attori e ballerini per uno spettacolo musicale di Teatro e Vita.

Gabbie Dorate

Per la realizzazione del film thriller di tipo psicologico dal titolo Gabbie Dorate, diretto dal regista Federico Bordin, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici, anche senza esperienza in ambito recitativo.

I casting si svolgeranno venerdì 30 e sabato 31 agosto, a partire dalle ore 10 e fino alle 18,30 (con sosta in entrambi i giorni salle 12,30 alle 15), e martedì 3 settembre, dalle 15 alle ore 19,30, a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso, presso Villa Benzi Zecchini (Via Montello, 61).

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore italiano di età compresa tra 55 e 75 anni, nel ruolo di un uomo dal carattere alquanto burbero e dai modi di fare minacciosi, e un'attrice italiana di età compresa tra 28 e 40 anni, nel ruolo di una giovane madre.

Gli interessati a proporsi e, nel caso, a ricevere il copione su cui prepararsi per i provini, devono inoltrare quanto prima la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: audio.video.fb@ gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando una fotografia e l'eventuale curriculum artistico-professionale.

Un musical

Per la realizzazione di un musical che andrà poi in scena agli inizi del prossimo anno, sono aperte le selezioni di Teatro e Vita per la ricerca di un cantante/attore di età compresa tra 18 e 35 anni, dalla corporatura tra la media e la robusta, possibilmente di rilevante statura e in possesso di una buona voce tenorile leggera.

Gli interessati a proporsi per questo ruolo devono inviare un video in cui cantano la celebre canzone di Massimo Ranieri dal titolo Perdere l'amore seguendo la tonalità originale, unitamente ad un ulteriore video in cui recitano un monologo di genere drammatico di durata non superiore a un paio di minuti. Si cerca poi un ballerino maggiorenne in possesso di una forza sufficiente per effettuare prese e basi di danza, secondo gli stili classico, moderno e contemporaneo.

Le figure ricercate devono entrambi risiedere a Palermo, essere automunite e disposte a prendere parte a prove in orari che vanno dal tardo pomeriggio alla sera. Le candidature, corredate di dati personali e di contatto nonchè di curriculum artistico e dei video prima indicati, vanno inviate a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: attoregiucel@ virgilio.it e manueladonzelli@libero.it. I casting si svolgeranno poi su convocazione.