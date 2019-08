In questo periodo ci sono dei Casting aperti per realizzare alcuni spot di carattere promozionale e pertanto è aperta la ricerca di vari ruoli attoriali con pregressa esperienza in ambito recitativo. Sono poi tuttora in corso le selezioni per la ricerca del nuovo volto di Oriocenter.

Spot promozionali

Per la realizzazione di alcuni brevi spot promozionali sono aperte le selezioni per la ricerca di quattro uomini e quattro donne di età compresa tra 24 e 35 anni e di bella presenza.

Pur non essendo previste battute o dialoghi, si richiedono particolari capacità in ambito espressivo e recitativo, pertanto verranno preferiti i candidati che siano in possesso di adeguate esperienze in ambito recitativo o che, quantomeno, siano allievi di scuole di recitazione.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie in primo piano e a figura intera e, per quanto possibile, un breve video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: impronte@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'casting App'.

Oriocenter

Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di dieci volti, tanto maschili che femminili, che successivamente accederanno a Casting Fashion, per divenire il nuovo volto di Oriocenter nell'ambito di una collaborazione con le rivisti Glamour e Vanity Fair. La richiesta in questione è indirizzata verso over 18 disponibili a mettersi in gioco e in discussione nell'ambito della galleria di Oriocenter.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

L'appuntamento per l'iniziativa è previsto a Orio (Bergamo) per sabato 7 e domenica 8 settembre, con un set fotografico di primo livello allestito nella zona adiacente i negozi Guess e Game 7 Athletics, presso Oriocenter. Si tratta sostanzialmente di una straordinaria occasione per i modelli e le modelle che avranno l'opportunità di divenire protagonisti di un eccezionale shooting fotografico che verrà successivamente organizzato in piena e totale sinergia con la rivista Glamour e che sarà poi realizzato a Oriocenter a metà del prossimo mese di settembre, assieme al cast integrale di Glamour e in cooperazione con hair stylist, make up artist, fotografi di alto prestigio e stylist di livello internazionale.

Quanti verranno poi selezionati, avranno l'opportunità di indossare capi nonchè accessori di Oriocenter e vedere i propri volti pubblicati su Vanity Fair e Glamour.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono far riferimento al sito di Oriocenter, la cui sede si trova di fronte all'aeroporto di Orio al Serio (provincia di Bergamo), a pochi km da Bergamo e a circa 2 minuti dall'autostrada A4.