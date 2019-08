Sono in corso i casting per la ricerca di numerose figure per alcuni eventi da tenersi nella Horror Zone del noto parco dei divertimenti Rainbow MagicLand di Valmontone, in provincia di Roma. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di ruoli vari per il nuovo film di Milo Rau.

Rainbow MagicLand

Per il noto parco dei divertimenti Rainbow MagicLand, situato nei pressi di Roma - a Valmontone (Via della Pace) - sono tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi zombie e figure similari per alcune iniziative che si terranno nella Horror Zone il 12, 19, 26 e 31 ottobre.

La richiesta di base è di circa 150 persone ma si parla di giungere a quasi 200. I selezionati avranno il compito di 'terrorizzare' i visitatori in alcune speciali occasioni. In particolare si cercano animatori e attori ma anche persone comuni. A tale proposito non si richiedono esperienze in ambito recitativo ma, comunque, il possesso di abilità nel creare panico nel parco mostrandosi credibili e veramente spaventosi.

I casting, esclusivamente su convocazione, si svolgeranno il 14 e il 15 settembre presso il Gran Teatro di Rainbow MagicLand. Le selezioni consisteranno in una esibizione da tenersi davanti ad una speciale commissione di esperti. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento al sito web magicland.it, per l'esattezza alla pagina destinata ai casting come zombie dove sono tenuti a compilare e inviare, entro e non oltre il prossimo 8 settembre, il relativo modulo di iscrizione.

Per i selezionati è previsto poi un regolare contratto. Sempre sul sito web di Rainbow MagicLand, alla sezione 'lavora con noi', si possono inoltre reperire numerose altre richieste di carattere professionale per l'inserimento nel team del parco.

Un film

Per la realizzazione di un film diretto dal regista Milo Rau e dal titolo 'Il Nuovo Vangelo', in relazione al quale è prevista poi anche una produzione teatrale, sono in corso i casting per la ricerca di figure varie.

Le riprese verranno poi effettuate verso la fine del mese di settembre a Matera. In particolare, la richiesta è indirizzata verso questi ruoli: soldati (se ne cercano 10), Ponzio Pilato, farisei (varie persone), Barabba, Veronica, Simone di Cirene, soldato della spugna, Longino. Gli interessati, che possono essere anche del tutto privi di esperienze di carattere recitativo, devono inviare quanto prima la propria richiesta di partecipazione, unitamente alla motivazione per cui optano per un certo tipo di ruolo, al seguente indirizzo di posta elettronica: vangelo@international-institute.de.

Le prossime selezioni si svolgeranno a Matera il 26 agosto.