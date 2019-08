Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Ferrovia Circumetnea hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale esperto con il ruolo di architetto, ingegnere e perito industriale-geometra, da disporre nei propri complessi posizionati sul territorio nazionale.

Bando di Concorso a settembre

Il Mit ha divulgato, a nome del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, un comunicato di interpello per l'assegnazione dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, risolutiva operativa, di sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, da eseguire tramite la Capitaneria di porto di Via dei Calafati, nella sede coordinata di Cagliari, per adempiere a funzioni di adattamento degli apparati e con incluse opere edili come impianti tecnologici, edifici civili e industriali.

Per aderire a tale bando è fondamentale essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in architettura o ingegneria;

abilitazione all'esercizio della professione;

iscrizione al corrispondente albo professionale.

Le domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 23:59 di lunedì 9 settembre 2019. Per visionare al meglio la suddetta procedura di selezione contattare direttamente il sito web ufficiale del ''Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'' nella sezione > amministrazione trasparente > bandi di concorso > concorsi attivi.

Posizioni Aperte

La Gestione governativa Ferrovia Circumetnea ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di figure qualificate in qualità di capo unità organizzativa tecnica investimenti par. 230, area professionale 1^, area operativa amministrazione e servizi, C.C.N.L. autoferrotranvieri. I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i successivi:

laurea magistrale, specialistica, di vecchio ordinamento in ingegneria;

abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

essere a norma con il servizio di leva;

assenza di condanne penali.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di profili con l'incarico di coordinatore di ufficio infrastrutture civili, unità organizzativa infrastrutture civili par.

205, area professionale 2^, area operativa amministrazione e servizi, C.C.N.L. autoferrotranvieri, presso la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. Per concorrere al suddetto procedimento selettivo è necessario possedere i consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea triennale in ingegneria;

diploma di scuola media secondaria di II grado di geometra;

essere cittadini italiani o europei;

godere dei diritti civili e politici;

risultare in regola con il servizio militare;

non aver riportato condanne penali.

La Ferrovia Circumetnea ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti con la nomina di coordinatore di ufficio contabilità, monitoraggio e controllo, unità organizzativa investimenti par.

205, area professionale 2^, area operativa amministrazione e servizi, C.C.N.L. autoferrotranvieri. Per aderire alla sopracitata selezione è opportuno detenere i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea triennale in ingegneria;

diploma di scuola media secondaria di II grado di perito industriale-geometra;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

aver prestato servizio di ferma;

non aver condanne penali.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata in busta chiusa esclusivamente con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

e indirizzata alla: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea in Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania (Sicilia) entro giovedì 12 settembre 2019. Per ottenere maggiori dettagli interpellare la pagina internet ufficiale della ''Ferrovia Circumetnea seguendo il percorso > concorsi'' al link: www. circumetnea.it o collegarsi sulla ''GU n. 64 del 13-08-2019''.