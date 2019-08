Per tutti gli Assistenti Sociali si è aperta una possibilità concreta di lavoro, presso il Comune di Mortara, in provincia di Pavia. Il Comune ha indetto un concorso pubblico per esami, volto alla copertura di un posto per assistente sociale. Vediamo insieme i dettagli del bando [VIDEO].

Bando per Assistenti Sociali: i dettagli e le scadenze da rispettare

La risorsa che verrà selezionata attraverso il bando di concorso pubblico sarà assunta con un contratto a tempo pieno e indeterminato, con categoria D e posizione economica D1.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 15 settembre 2019, attraverso l'apposito modulo di domanda che è stato allegando al bando.

Ricordiamo che la domanda va inviata entro e non oltre le ore 13.00 dello stesso giorno attraverso le seguenti modalità:

PEC, inviando un'email all'indirizzo comune.mortara @pec.regione.lombardia.it;

Raccomanda con avviso di ricevimento presso l'indirizzo del Comune di Mortara;

A mano, consegnando la stessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Mortara.

Oltre alla domanda di partecipazione (che ricordiamo è allegata al bando), occorre allegare la seguente documentazione:

Il Curriculum Vitae aggiornato, redatto attraverso il modello europeo e regolarmente sottoscritto;

La fotocopia dei documenti di riconoscimento validi;

La ricevuta di pagamento di dieci euro per le spese concorsuali di segreteria.

Dopo avervi elencato quali sono le modalità di partecipazione al bando, servono alcuni requisiti necessari per potervi aderire.

I requisiti per accedere al Bando per Assistente Sociale presso il Comune di Mortara

Per poter accedere alle prove concorsuali, tutti i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti.

1) Cittadinanza Italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono partecipare anche coloro che appartengono a una delle categorie che sono previste dal bando.

2) Bisogna aver compiuto la maggiore età e godere dei diritti civili e politici.

3) Il candidato non deve essere stato destituito o dispensato dalla pubblica amministrazione e non deve essere stato condannato per i reati previsti dal bando.

4) Il candidato deve possedere la patente di categoria B.

5) Occorre essere iscritto all'albo degli Assistenti Sociali nella sezione A - per assistenti sociali specialisti - e nella sezione B- per assistenti sociali.

6) Occorre essere abilitati all'esercizio professionale.

Per quanto concerne invece i titoli di studio che bisogna possedere sono:

il diploma di laurea in servizio sociale; il diploma di laurea triennale in servizio sociale, nello specifico la classe L-39 DM 270/2004, e in scienze del servizio sociale, nello specifico classe 6 DM 509/1999;

la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali e la laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali;

inoltre possono accedere tutti i candidati che possiedono i titoli equipollenti che consentano l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale degli assistenti sociali.

Per qualsiasi ulteriore informazioni sui requisiti del bando, lo stesso è disponibile sul sito del Comune.