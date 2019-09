Oggi concentreremo la nostra attenzione sui bandi di Concorsi Pubblici, attualmente attivi per la posizione di Infermieri. Dopo avervi elencato i requisiti per accedere ai bandi per psicologi e Polizia Municipale, andiamo a vedere insieme tutte le informazioni per poter partecipare a queste nuove opportunità lavorative.

Bando per infermieri: come inviare la propria candidatura

Il primo concorso pubblico per Infermieri è stato indetto dall'Istituto Domenico Trincheri di Albenga, in provincia di Savona (Liguria).

Il bando è volto alla selezione di tre posti di infermiere professionale, area sanitaria-socio assistenziale, categoria D. I candidati verranno valutati per titoli ed esami, e quelli che risulteranno vincitori del concorso, verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato e pieno.

Sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 26 settembre 2019: le domande di ammissione spedite oltre tale data non saranno ritenute valide.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell'Istituto: consigliamo di scaricarlo, leggerlo attentamente in modo tale da non perdere alcun passaggio, fondamentale per la stesura della propria candidatura. Per ulteriori informazioni sul bando, sui requisiti e sulla domanda di ammissione, è possibile contattare il recapito telefonico 0182/52274.

Concorso Pubblico per diventare Infermieri: il secondo bando attivo

Il secondo bando è stato indetto dall'azienda unità sanitaria locale della città di Bologna.

Per titoli ed esami, si procederà alla selezione e alla copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, a tempo indeterminato, area della riabilitazione. Colui che risulterà vincitore del concorso pubblico verrà assunto con un contratto a tempo indeterminato.

Sarà possibile inviare la propria candidatura, redigendo la domanda di ammissione in carta semplice e accompagnandola dagli allegati richiesti (i diversi documenti necessari ai fini della valutazione), entro e non oltre la scadenza prevista per le ore 12.00 del 19 settembre 2019.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, con data 31 luglio. Inoltre, è possibile visionarlo sul sito della struttura che ha indetto tale selezione, l'azienda unità sanitaria locale di Bologna: all'interno sarà possibile visionare tutti i requisiti previsti per poter accedere a tale selezione. Così come per il primo bando, consigliamo la visione completa del bando.