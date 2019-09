Ci sono diversi bandi, attualmente attivi, per accedere alla polizia municipale. Dopo aver illustrato quali sono i Concorsi Pubblici indetti per il ruolo di Psicologi, in questa occasione si passa ad esaminare le diverse possibilità di entrare a far parte del corpo della Polizia Locale in diversi Comuni d'Italia.

Diventare agenti di polizia municipale: i bandi attivi

Il primo concorso pubblico è stato indetto dal Comune di Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

Si ricerca la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di comandante con categoria D1. Il termine per presentare la propria candidatura è il 6 ottobre 2019. Sul sito del Comune è presente il bando: si consiglia, qualora interessati, di scaricarlo e leggerlo attentamente per non perdere alcun passaggio fondamentale. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune, al numero telefonico 0884854291.

Il secondo bando per Polizia Municipale è stato indetto dal Comune di Carmagnola, in provincia di Torino. Si ricercano otto agenti di polizia municipale, con categoria C. Potranno partecipare al suddetto bando tutti i soggetti che hanno i requisiti generali per accedere ai concorsi pubblici, tra cui il diploma di maturità. Le domande potranno essere inviate entro e non oltre il 6 ottobre 2019.

Il terzo concorso pubblico riguarda il Comune di Cancellara, in provincia di Potenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Tramite titoli ed esami, si procederà alla selezione di un posto di istruttore di polizia municipale con categoria C. Il contratto sarà a tempo indeterminato e part time al 50%, per un totale di 18 ore settimanali. Si potrà presentare la propria domanda di ammissione entro e non oltre le ore 13.00 del 29 settembre 2019.

Concorsi Pubblici per vigili urbani: le altre opportunità

Il quarto concorso pubblico è stato indetto presso il Comune di Notaresco, in provincia di Teramo.

Tramite una selezione con titoli ed esami, si procederà alla copertura di due posti di agenti di polizia municipale (che verranno assunti a tempo indeterminato e pieno) e di un posto di istruttore tecnico con categoria C1 (che verrà invece assunto sempre a tempo indeterminato ma parziale con un totale di 25 ore). La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 26 settembre 2019.

Il quindo bando, indetto dal Comune di Malcesine (in provincia di Verona), prevede la selezione di due posti di agente di polizia municipale con categoria C. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato e la figura sarà assegnata al settore polizia locale. Le domande di ammissione andranno inviate entro il 24 settembre 2019.

Infine, l'ultimo concorso pubblico è quello del comune di Modena, dove è stata indetta una selezione pubblica per soli esami, volta al conferimento di 25 contratti di formazione lavoro al profilo professionale di istruttore di polizia municipale, categoria C, di cui otto posti riservati ai militari.

La scadenza del bando è prevista per il 16 settembre 2019.