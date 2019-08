Sono stati pubblicati sei nuovi Concorsi Pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. La regione Emilia Romagna ha messo a disposizione tali bandi finalizzati all'inserimento di 447 risorse, che andranno a ricoprire il ruolo di funzionario esperto con diversa competenza professionale. Il termine ultimo per inviare la candidatura atta a partecipare al bando di concorso è fissato al 13 settembre del corrente anno. Tutti i bandi sono consultabili sia sul sito della Regione Emilia Romagna che sulla 63^ Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019.

Concorsi a tempo indeterminato: posti disponibili in Emilia Romagna

I 447 posti totali messi a disposizione dalla regione Romagna sono destinati a diverse figure professionali. Nello specifico, si cercano 59 Specialisti della trasformazione digitale. Le nuove leve si occuperanno del complesso servizio di integrazione famiglia e del relativo sviluppo delle risorse, in un'ottica di integrazione territoriale e sociale.

83 assunzioni saranno invece destinate a specialisti in materie economiche e finanziarie. Si cercano inoltre 43 Specialisti nella gestione del patrimonio pubblico e del territorio. Tra le competenze necessarie per lo svolgimento della mansione, la conoscenza delle politiche regionali e la relativa applicazione pratica. Presente inoltre un concorso pubblico per 117 specialisti agro forestali. Gli ultimi due bandi sono riservati all'assunzione di 108 specialisti giuridici ed amministrativi e per 37 funzionari specialisti nella tutela ambientale, nella mobilità e nella programmazione territoriale.

Bandi di concorso per laureati: requisiti e scadenze

Tutti i requisiti generali e specifici, così come i titoli e le classi di laurea richiesti per ognuno dei sei concorsi pubblici sono consultabili facilmente accedendo al portale della regione Romagna nella sezione opportunità di lavoro. Gli interessati potranno scaricare in formato PDF i bandi riferiti alle 6 figure professionali e relative modalità di iscrizione.

Tutte le figure ricercate per il concorso della Regione emilia-romagna devono essere in possesso di laurea. E' prevista una prova pre-selettiva. Superato questo step, gli aspiranti funzionari esperti sosterranno un test scritto di carattere teorico e pratico. Seguirà dunque un colloquio con la commissione esaminatrice, che verterà sulle materie indicate nei diversi bandi di concorso in essere.

Modalità di iscrizione e scadenza concorsi

Per iscriversi ai concorsi pubblici indetti dalla regione Emilia Romagna occorre accedere al sito ufficiale e compilare la procedura telematica entro le ore 13:00 del 13 settembre 2019.

Tutte le varie comunicazioni ufficiali riferite alle date e alle sedi delle prove verranno indicate sul sito, così come la graduatoria finale.