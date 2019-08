Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due bandi per titoli ed esami funzionali alla selezione di 38 unità di personale da assumere presso la Camera dei deputati.

Nello specifico, si tratta di otto posti da consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica e trenta posti come consigliere parlamentare della professionalità generale.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il prossimo 13 settembre, ore 18:00 seguendo le modalità descritte nel bando di concorso.

Le prove concorsuali per il profilo informatico

Come già previamente anticipato, la selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e di esami.

Coloro che hanno intenzione di concorrere all'assegnazione di uno degli otto posti per consigliere parlamentare con specializzazione informatica dovranno sostenere tre prove scritte e una orale.

Qualora il numero delle domande sia tale da andare ad incidere negativamente sulla rapidità delle procedure selettive, la commissione esaminatrice potrà decidere di ricorrere ad una prova preselettiva, consistente in cento domande a risposta multipla.

Il superamento della preselettiva consentirà al candidato di accedere alla fase scritta: la graduatoria finale sarà redatta sulla base del punteggio ottenuto nelle prove scritte e in quella orale.

Le fasi selettive per il profilo generico

I candidati interessati a concorrere per l'assegnazione di uno dei trenta posti messi a concorso per il profilo di consigliere parlamentare della professionalità generale, invece, saranno chiamati a sostenere in tutto otto prove:

prova preselettiva,

sei prove scritte,

una prova orale.

La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla relativamente a materie indicate in un allegato al bando di concorso; le prove scritte, invece, avranno ad oggetto quattro materie uguali e due a scelta del singolo candidato.

Il superamento delle prove scritte con un punteggio medio di ventuno trentesimi consentirà al candidato di accedere alla fase orale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Requisiti di partecipazione

Possono accedere alla selezione tutti i candidati in possesso di determinati requisiti, fra cui:

cittadinanza italiana,

età non superiore ai quarantacinque anni,

titolo di studio richiesto per il profilo per il quale ci si sta candidando,

idoneità fisica allo svolgimento dell'impiego,

godimento di diritti civili e politici,

assenza di sentenze definitive di condanna.

I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati nel momento della scadenza fissata per la presentazione delle domande, ovvero il 13 settembre 2019.