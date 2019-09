L'Agenzia della Dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per la ricerca di 40 funzionari doganali, esperti in analisi matematiche e statistiche. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre.

Bando di concorso per 40 funzionari all'Agenzia delle dogane: prove d'esame, requisiti e titoli richiesti

Per essere ammessi al concorso, i partecipanti devono possedere i requisiti generali previsti: essere cittadini italiani o di un Paese membro dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili e politici, assenza di precedenti penali, idoneità psicofisica all'impiego.

Inoltre, sarà necessario aver conseguito uno dei Titoli di Studio previsti per lo svolgimento dell'attività: Laurea triennale in Scienze economiche, matematiche, statistica o della gestione aziendale; Laurea Magistrale in Scienze statistiche attuariali e finanziarie, dell'economia, economico-aziendali, Matematica o finanza; Laurea specialistica o diploma di laurea equipollente secondo la legislazione vigente.

La procedura di selezione sarà articolata in due prove scritte e una orale. Qualora le richieste fossero superiori a 500, è prevista una prova preselettiva consistente in test a risposta multipla.

Le prove scritte saranno assegnate per accertare le conoscenze e le capacità di analisi e risoluzione di problemi da parte del candidato. Consisteranno in un elaborato sintetico e nella compilazione di un questionario che verteranno sulle materie d'esame, riportate nel bando integrale del concorso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

La prova orale consisterà in un colloquio con il candidato, per verificarne la preparazione e la professionalità e avrà come oggetto, oltre alle materie delle prove scritte, anche l'utilizzo delle applicazioni informatiche, la conoscenza della lingua inglese e l'ordinamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per i selezionati e vincitori è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato

Ai vincitori sarà riservato un contratto individuale a tempo indeterminato, previa verifica dei documenti e dei requisiti richiesti.

I 40 funzionari saranno ripartiti in cinque posti a Gioia Tauro (Reggio Calabria) e trentacinque presso le strutture centrali di Roma. La domanda deve essere presentata attraverso l'iscrizione al sito internet ufficiale dell'Agenzia delle dogane (adm), seguendo la procedura telematica. Successivamente, il candidato potrà scaricare, in formato pdf, la ricevuta di invio della domanda di partecipazione.

Le richiesta di ammissione potranno essere inoltrate entro il termine scadenza del bando di concorso: 27 ottobre.