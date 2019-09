Sono attualmente in corso le selezioni per una fiction di Rai Uno, prodotta da Pepito Produzioni per Rai Fiction, e per il programma di Real Time dal titolo Primo Appuntamento.

Al posto delle stelle

Per la realizzazione della serie televisiva dal titolo Al posto delle stelle, prodotta da Pepito Produzioni per Rai Fiction, sono tuttora aperte le selezioni. La fiction fa parte della nota 'collana' Purché finisca bene, in onda su Rai Uno e con un cast composto, tra gli altri, da Carlotta Natoli, Pilar Fogliati e Alessandro Roya.

In particolare, per la serie diretta dal regista Matteo Oleotto si cerca attualmente una ragazza di età compresa tra 20 e 35 anni, dal look alquanto alternativo e con capelli colorati. Le riprese sono iniziate lo scorso 9 settembre e si concluderanno orientativamente il prossimo 5 ottobre, e la selezionata dovrà poi essere a Gorizia martedì 1 ottobre. A tale proposito, le interessate (preferibilmente residenti in Friuli Venezia Giulia e in Slovenia) a proporre la propria candidatura devono inviare con la massima sollecitudine i propri dati personali e di contatto, allegando tre fotografie alquanto recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: alpostodellestelle@gmail.com.

Nell'oggetto è necessario inserire quanto segue: 'casting ragazza look alternativo + nome e cognome della candidata'. Le ragazze ritenute interessanti, a seguito di una pre-valutazione online a partire dalla documentazione spedita, verranno poi prontamente contattate per una accurata selezione.

Primo Appuntamento

Proseguono i casting di single in cerca della propria anima gemella e disposti a mettersi in gioco davanti alle telecamere nel programma Primo Appuntamento, in onda su Real Time.

Ora però sono partite anche le selezioni per la ricerca di un nuovo maître di livello professionistico o del gestore / proprietario di un ristorante, entrambi di età compresa tra 35 e 50 anni. Il candidato in questione deve essere particolarmente accogliente nei modi ma anche molto spigliato davanti alle telecamere. Gli interessati a partecipare alle selezioni come single devono inviare dati personali e di contatto, indicando età e città di provenienza e allegando una fotografia, a: primoappuntamento@standbyme.tv, mentre quelli disponibili a candidarsi come maître o 'ristoratori' devono inviare dati personali e riferimenti di contatto, unitamente alle proprie esperienze professionali e ad indicazioni concernenti il ristorante in cui lavorano o che gestiscono, a: redazione.casting@standbyme.tv.