La figura di operatorio socio-sanitario continua ad essere una delle più richieste in Italia dal punto di vista lavorativo. Mancano Oss in case di riposo per anziani, ospedali e strutture assistenziali. Per tale motivo sono all'ordine del giorno concorsi e bandi delle strutture sanitarie le quali sono alla ricerca di personale da impiegare per fronteggiare le suddette carenze. A tal proposito, nelle ultime ore, sono state diffuse notizie di posti liberi e concorsi per operatori socio-sanitari in diverse regione italiane.

Nuovi reclutamenti in Toscana e Piemonte

Nuove assunzioni in Toscana e in provincia di Cuneo nel Piemonte.

Il particolare lo scorso 29 agosto, in Gazzetta Regionale, è stato pubblicato un bando per assumere Oss nella città piemontese di Alba: si tratta di dodici risorse da impiegare attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami con contratti a tempo indeterminato. Per partecipare bisogna essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario e del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per scoprire come e quando candidarsi è necessario attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale che avverrà a breve.

L’Azienda Usl Toscana sud-est ha adottato, negli ultimi giorni, una nuova delibera per il rafforzamento del personale nel settore sanitario. Tale provvedimento stabilisce l'imminente firma di numerosi contratti (tra infermieri, Oss e ostetriche): 43 per la provincia di Arezzo, 44 per Grosseto, 22 per Siena. Per essere informati su queste ultime assunzioni è necessario seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale dell'Ente.

Concorsi pubblici per Oss in Veneto

Due concorsi pubblici per assumere Oss in Veneto. Nella provincia di Treviso, e in particolare nella città di Vidor, è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di operatore socio sanitario, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato. Sono richiesti gli stessi requisiti del precedenti concorso. Le risorse saranno impiegate nella Casa di riposo ed Opere Pie Riunite; la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 del 27 settembre.

Il bando di concorso è disponibile presso la casa di riposo e nel sito ufficiale della stessa.

La Casa di Riposo Ipab di Legnago, in provincia di Verona ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di operatore socio sanitario a tempo indeterminato. Le istanze di partecipazione dovranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del 10 ottobre. Il bando di concorso e il modulo della domanda saranno pubblicati a breve sul sito dell’Ente.