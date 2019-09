Al momento, il Nuovo Trasporti Viaggiatori Italo e l'Azienda pubblica italiana operante in ambito della cantieristica navale Fincantieri ricercano nuovo personale qualificato in funzione di operatore d'impianto, ingegnere, fisico, matematico, contabile, analista e supervisore di produzione, da disporre nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Posizioni Aperte

Italo Treno Ntt seleziona 30 profili diplomati con l'incarico di operatore d'impianto da collocare nelle sedi di lavoro di Milano (Lombardia), Napoli, Nola (Campania), Roma (Lazio) e Venezia (Veneto).

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma tecnico-scientifico quinquennale;

esperienza maturata nel settore meccanico, elettrico, trasporti e meglio ancora nel campo logistico;

essere disponibili allo spostamento tramite tutte le aree occupazionali sopracitate;

disponibilità ad operare su turni di 24 ore;

disponibilità ad esercitare nei giorni festivi;

idoneità psicofisica e attitudinale all'attività.

Per preparasi a sostenere la procedura selettiva per l'assunzione è possibile scaricare l'applicazione accessibile sul sito online ufficiale di ''Nuovo Trasporti Viaggiatori Italo'' nella sezione > lavora con noi al link: htpps:// italospa.italotreno.it dove è presente un quiz con test di logica, cultura generale e competenza dell'azienda. Tale procedimento di selezione non indica nessuna data di scadenza.

Altre ricerche in atto

L'azienda Fincantieri assume figure con il ruolo di buyer (acquirente) da immettere nella città di Genova (Liguria) con eventuali trasferte all'estero per brevi periodi. Per aderire alla suddetta offerta di lavoro è necessario possedere i corrispondenti titoli universitari e requisiti:

laurea in ingegneria meccanica, navale, gestionale ad indirizzo industriale e meccanico;

ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

esperienza lavorativa non inferiore ai 3 o 5 anni.

Si ricercano anche soggetti esperti in qualità di ICT cost & contract manager (responsabile costi e contratti ICT) da inserire nella zona di Trieste (Friuli Venezia Giulia) in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in materie scientifiche come ingegneria, fisica, matematica o economiche;

eccellente comprensione della lingua inglese scritta e orale;

capacità del pacchetto MS office, MS excel;

esperienza pregressa di almeno 5 anni.

La società seleziona risorse altamente preparate con la carica di business development analyst (analista di sviluppo aziendale) da assegnare presso l'area di Trieste (Friuli Venezia Giulia).

Le qualifiche professionali e i requisiti di accesso sono i consecutivi:

laurea magistrale in economia o ingegneria gestionale;

fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

saper utilizzare in maniera significativa gli applicativi informatici come il pacchetto office;

esperienza di 3-5 anni.

Fincantieri assume personale con la mansione di supervisore di produzione di officina di allestimento apparato motore da posizionare nella sede di Riva Trigoso (Liguria) detentore dei corrispettivi titoli e requisiti:

diploma tecnico;

esperienza di almeno 3 o 5 anni maturata nel ramo dei montaggi di impianti industriali, preferibilmente nella sezione navale.

La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente sul portale web ufficiale di ''Fincantieri'' seguendo il percorso > lavora con noi al link: https:// www. fincantieri.com.

L'azienda non segnala alcuna data di scadenza.