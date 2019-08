Nuove opportunità di lavoro per coloro che sognano di lavorare nell'ambito del settore bancario: assunzioni in arrivo in molteplici regioni d'Italia. La Bnl (Gruppo BNP Paribas) ha aperto delle posizioni per diversi ruoli e figure professionali. Si tratta di posti di lavoro anche per giovani che non hanno mai lavorato in banca, i quali avranno dunque la possibilità di inserirsi nella prestigiosa realtà, vero e proprio leader a livello europeo nei servizi bancari e finanziari.

L'istituto bancario è sempre propenso ad interfacciarsi con giovani talenti che mostrino propensione al lavoro richiesto e forza di volontà.

Tra i più importanti sistemi di assunzioni dei giovani nella propria azienda prevede, per lo più, l’attivazione di percorsi di formazione e stage.

Le posizioni disponibili e le figure richieste

Il gruppo bancario Bnl offre possibilità lavorative e posizioni aperte sia a giovani laureati (o in procinto di laurearsi), sia ai professionisti del settore che sperano di avanzare nei livelli di carriera.

Le selezioni riguardano, perciò, anche i candidati che non hanno mai lavorato nell'ambito bancario, e dunque senza esperienza. I contratti che la Bnl propone cambiano a seconda della posizione che si intende ricoprire: dagli stage a tempo determinato per i neolaureati fino ai contratti a tempo indeterminato per i senior. Gli stage prevedono un rimborso spese di 700 euro al mese e durano generalmente sei mesi.

È possibile candidarsi per questi percorsi di formazioni dopo entro un anno dal conseguimento del titolo di studio. Quali sono le altre figure professionali richieste?

I laureati che non hanno ancora esperienza possono candidarsi per diventare addetti al centro relazioni sviluppo clientela. Per questa figura è richiesta un'ottima predisposizione ad interagire con la clientela e buone doti comunicative e di ascolto.

Per i laureati che, invece, abbiano già maturato esperienza nel settore bancario sono disponibili i seguenti ruoli: Consulenti clientela privati; Banking leasing services external sales; Auditor junior; Risk management model validation.

Come inviare la propria candidatura per lavorare in banca

Al fine di ingaggiare le figure richieste, l'istituto bancario riceve i curriculum di coloro che sono interessati a lavorare in banca.

Per dare un'occhiata alle Offerte di lavoro attive ed inviare la propria candidatura nelle figure d'interesse, è necessario recarsi sul sito ufficiale del Gruppo Bnp Paribas nella sezione posizioni aperte.

In fondo alla pagina sono indicati tutti i ruoli ricercati e la città in cui è disponibile la posizione per cui il candidato vuole proporsi.