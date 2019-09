Sul sito dell'Inps è stato pubblicato un avviso relativo all'assegnazione di borse di studio da destinare a giovani studenti, nell'ambito del progetto Supermedia.

Si tratta di contributi destinati a studenti di scuole secondarie di primo e di secondo grado, che siano figli oppure orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie, dei pensionati, degli iscritti alla gestione assistenza magistrale e i dipendenti di Poste Italiane.

Requisiti di partecipazione

Per poter concorrere per l'attribuzione di una borsa di studio Inps, il cui valore va dai 750 ai 1300 euro, è necessario il possesso di determinati requisiti.

Per concorrere all'assegnazione di una borsa per il conseguimento del titolo di studio relativamente al ciclo scolastico di scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 18/19, è necessario che il soggetto:

abbia conseguito per l'anno in questione una votazione pari o superiore a 8/10; in caso di soggetto portatore di handicap o invalido al cento per cento, la media è ridotta a 6/10;

non essere indietro nella carriera scolastica da più di un anno;

non aver beneficiato di iniziative analoghe proposte dall'Inps.

Invece, per concorrere all'assegnazione di un contributo economico per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado è necessario che lo studente:

abbia conseguito la promozione con una media pari o superiore a 8/10;

non essere in ritardo sulla carriera scolastica di oltre un anno;

non aver usufruito di benefici analoghi.

In ultimo, per partecipare all'assegnazione di una borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, il soggetto interessato:

deve aver completato il proprio corso di studi con una votazione finale di almeno 80 su 100:

non essere in ritardo sulla carriera scolastica da più di un anno;

non aver usufruito di prestazioni economiche analoghe.

Modalità di partecipazione

Per poter far richiesta di partecipazione è necessario, innanzitutto, essere iscritti nella banca dati dell'Inps: il modulo per fare tale richiesta è reperibile sul sito web dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Tale modulo dovrà essere compilato dal candidato e presentato attraverso le modalità indicate nel bando di concorso, che gli interessati alla partecipazione sono invitati caldamente a consultare.

Oltre alla compilazione del modulo, poi, è necessario che il candidato disponga di un pin che può essere richiesto dallo stesso sul sito web dell'istituto.

Le richieste di partecipazione potranno essere inoltrate a partire dal 4 ottobre 2019; la scadenza è fissata al prossimo 25 ottobre.